Японский зоопарк пригрозил полностью запретить съемку знаменитой макаки Панча

Японский зоопарк не исключил полного запрета на съемку макаки Панча

Tекст: Мария Иванова

Руководство зоопарка в Японии может полностью запретить снимать на видео вольер с японскими макаками, передает РИА «Новости». Поводом для такого решения стал недавний инцидент, когда двое иностранцев незаконно проникли на территорию обезьянника, где обитает детеныш Панч.

«С учетом сложившейся ситуации мы пока приостановим рассмотрение консультаций и планов съемок, поступавших от многих YouTube-блогеров и других лиц», – заявили представители администрации учреждения. В настоящее время руководство совместно с властями города Итикава обсуждает возможность введения полного запрета на съемку.

В минувшее воскресенье полиция задержала двух нарушителей. Один из них перелез через ограждение и спрыгнул на «обезьянью горку», а второй снимал происходящее на камеру. Животные не пострадали.

В качестве меры предосторожности зоопарк расширит закрытую для посетителей зону, установит защитные сети и организует патрулирование.

