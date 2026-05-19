Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал инцидент с беспилотным аппаратом возле АЭС «Барака», передает РИА «Новости».

«Китай выражает глубокую озабоченность в связи с атакой на инфраструктуру атомной электростанции в ОАЭ и выступает против вооруженных нападений на мирные атомные объекты», – заявил дипломат во время брифинга.

По его словам, Пекин неизменно поддерживает суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Персидского залива и Ближнего Востока. Представитель ведомства подчеркнул важность защиты гражданского населения и невоенных сооружений. Самой актуальной задачей он назвал немедленное и всестороннее прекращение огня для предотвращения дальнейшего распространения конфликта.

Произошедший в районе арабской станции инцидент никак не повлиял на радиационную обстановку. Энергетический объект продолжает функционировать в штатном режиме без перебоев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая беспилотник попал в электрогенератор атомной электростанции Барака в ОАЭ.

В конце марта МИД КНР предупредил о серьезных последствиях ударов по мирным атомным объектам Ирана.

Накануне инцидента в Эмиратах украинский дрон рухнул около энергоблоков Запорожской АЭС.