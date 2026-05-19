Мишустин поручил внедрить искусственный интеллект в российскую промышленность

Мишустин поручил проработать внедрение ИИ в промышленность

Tекст: Вера Басилая

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко проработать внедрение технологий искусственного интеллекта на отечественных предприятиях, передает ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул необходимость создания перспективных сервисов для каждой отрасли экономики.

«Крайне важно, чтобы наши предприятия использовали самые современные технологии искусственного интеллекта. Для каждой отрасли надо предложить такие перспективные сервисы», – указал Мишустин в ходе совещания со своими заместителями. Он добавил, что индустриальные центры компетенций должны подготовить свои предложения до конца года.

Глава кабмина отметил важность стимулирования перехода бизнеса на российские программные продукты. По его словам, сокращение зависимости от иностранных аналогов позволит повысить конкурентоспособность и производительность труда с минимальными затратами.

Мишустин также напомнил о прошедшей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По итогам мероприятия он дал ряд поручений, включая создание полноценного облачного контура и ускорение формирования генеральной схемы вычислительных центров.

Премьер-министр Михаил Мишустин определил срок внесения в Госдуму законопроекта о регулировании этой сферы.

В прошлом году вице-премьер Дмитрий Григоренко призвал переходить к активному использованию таких технологий на практике.

В апреле президент России Владимир Путин поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли.