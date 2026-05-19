Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для ряда стран

Tекст: Ольга Иванова

Власти королевства вернули прежние правила безвизового въезда, передает РИА «Новости».

Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что 60-дневный режим отменен для граждан более чем 90 стран, среди которых находится и Россия. «Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям», – заявил он после заседания правительства, его слова привела газета Khaosod.

По словам министра, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти собираются оценивать каждую страну отдельно с учетом безопасности и экономических интересов. После отмены расширенного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.

Ранее руководство королевства объявляло о планах пересмотреть правила безвизового въезда из-за случаев злоупотребления туристическим статусом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда намеревались сократить срок безвизового пребывания иностранных граждан с 60 до 30 дней.

Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть систему безвизового въезда и предложила сократить срок пребывания для граждан 93 стран с шестидесяти до тридцати дней.

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил продление безвизового режима для россиян и граждан 93 стран до 60 дней.