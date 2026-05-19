В Минпросвещения предупредило россиян о мошенничестве с путевками в лагеря

Родителям следует проявлять бдительность при приобретении путевок в детские лагеря отдыха, мошенники активизировались в преддверии летней оздоровительной кампании, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Злоумышленники создают фиктивные интернет-ресурсы и группы, маскируясь под официальные страницы турфирм и лагерей.
Для поддержки родителей министерство открыло бесплатную федеральную горячую линию по вопросам детского отдыха. Специалисты ведомства советуют опираться исключительно на официальную информацию, доступную на сайтах министерства и региональных органов управления образованием. Также рекомендуется использовать специальные памятки для проверки предложений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии летнего сезона злоумышленники скопировали официальные ресурсы детских лагерей для продажи несуществующих путевок. Прошлым летом аферисты массово подделывали страницы баз отдыха ради получения предоплаты.