В Самаре прошел семинар тренеров по адаптивному спорту для ветеранов СВО

Tекст: Ольга Иванова

В Самаре стартовала всероссийская программа по адаптивному спорту для ветеранов СВО. Обучающий семинар для участников проекта по реабилитации через следж-хоккей проходит на базе Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Партнерами фонда выступили Федерация адаптивного хоккея, Самарский государственный социально-педагогический университет, Министерство спорта Самарской области и правительство региона.

Теоретические занятия организованы в Самарском государственном социально-педагогическом университете по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса». Практика проходит на льду регионального Дворца спорта под руководством опытных тренеров. «Ветераны, прошедшие эту подготовку, вернутся в свои регионы не просто спортсменами, а наставниками, которые поведут за собой тех, кто сегодня еще сомневается в своих силах», – заявил начальник управления по общественным проектам фонда Михаил Артамонов.

Ветеран СВО из Омской области Александр Сальников, ставший социальным координатором фонда и организатором семейного турнира по керлингу, подчеркнул, что адаптивный спорт стал для него терапией и способом исполнить долг перед товарищами. Он отметил, что обучение в Самаре дало новые методики тренировок и важные знакомства. Ветеран из Ростовской области Александр Ишутин рассказал, что нашел опору в следж-хоккее при поддержке фонда, получил специальную коляску и амуницию и сейчас выступает за команду «Донской рубеж».

Организаторы дополнили учебную программу экскурсиями по историческим местам Самарской области, походом в театр и насыщенным досугом. Обучение ветеранов завершится 19 мая. Вовлечение защитников в занятия спортом названо одним из ключевых направлений работы фонда.

Благодаря сотрудничеству фонда с Министерством спорта и Паралимпийским комитетом России более 3 тыс. ветеранов СВО систематически занимаются адаптивными видами спорта. Свыше 750 защитников входят в состав сборных команд субъектов России по адаптивному спорту. Особой популярностью пользуется следж-хоккей, развитие которого поддержал президент Владимир Путин.

Ветеранские команды по следж-хоккею появились во многих регионах страны, при поддержке фонда проходят региональные и всероссийские турниры. Фонд обеспечивает участников необходимой амуницией и специальными санями и помогает с организацией тренировок. В прошлом году 120 ветеранов СВО из 24 субъектов России получили амуницию и сани.

