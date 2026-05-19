ВОЗ сообщила о 130 смертях от лихорадки Эбола

ВОЗ зафиксировала 500 возможных случаев заражения Эболой в ДРК и Уганде

Tекст: Мария Иванова

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о серьезной вспышке заболеваемости в Африке, передает РИА «Новости».

Выступая на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, он озвучил тревожную статистику: «На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях», – заявил руководитель организации.

Согласно представленным данным, 30 случаев заражения уже получили официальное подтверждение на севере Демократической Республики Конго, еще два факта инфицирования зафиксированы в Уганде. Отмечается, что среди заболевших оказался гражданин США, которого перевезли для прохождения лечения в Германию.

Ранее организация официально признала эпидемиологическую обстановку в ДРК и Уганде чрезвычайной, подчеркнув наличие серьезной угрозы для других государств.

Накануне число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 90 человек.

Американские власти начали подготовку к эвакуации своих граждан из зоны распространения инфекции.

Роспотребнадзор решил направить группу специалистов в Уганду для проведения эпидемиологического расследования.