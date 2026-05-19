Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Одинцово

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия после получения сигнала от очевидцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в оппонентов из предмета, визуально схожего с пистолетом. Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение», – раскрыли в МВД подробности.

Стражи порядка задержали и доставили в территориальный отдел шестерых участников потасовки в возрасте от 36 до 43 лет. У правонарушителей изъяли травматический пистолет. Злоумышленников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также возбудили уголовное дело.

