Глава ВТО заявила о необходимости реглобализации мировой торговли

Глава ВТО Оконджо-Ивеала заявила о необходимости реглобализации мировой торговли

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала отметила важность перестройки текущей архитектуры рынков, передает ТАСС.

«Миру необходимо провести реглобализацию в стремлении децентрализовать и диверсифицировать цепочки поставок в те регионы и части мира, где их раньше не было», – заявила она изданию Nikkei Asia.

По словам руководителя объединения, такая стратегия позволит интегрировать отстающие регионы и повысить общую устойчивость экономики. Хотя система доказала свою прочность во время пандемии, серьезные риски сохраняются. В качестве примера уязвимости была названа напряженная ситуация вокруг Ормузского пролива.

Оконджо-Ивеала подчеркнула, что зависимость от одного государства несет прямую угрозу глобальной стабильности. Эксперт указала на доминирование Китая в добыче редкоземельных металлов и статус Ближнего Востока как главного поставщика углеводородов, призвав активно искать альтернативные пути снабжения.

