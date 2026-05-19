Катер перевернулся на Байкале и утянул пассажиров под воду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент на озере произошел в Бурятии, где перевернулось судно на воздушной подушке «Хивус», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Авария случилась примерно в 30 метрах от береговой линии.

В надзорном органе также добавили, что один пострадавший уже доставлен в больницу. При этом поиски еще четырех человек продолжаются, так как они остаются под водой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Томской области перевернулось маломерное судно с четырьмя пассажирами. В феврале на озере Байкал под воду провалился автомобиль с туристической группой.