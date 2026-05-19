Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

Сына основателя бренда Mango задержали по делу об убийстве отца

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Каталонии задержали сына Исака Андика, погибшего два года назад основателя компании Mango, передает ТАСС. Мужчину уже доставили в суд для проведения допроса.

Подозреваемый ранее категорически отвергал свою причастность к трагедии, заявляя, что смерть отца стала результатом несчастного случая.

Исак Андик, входивший в пятерку богатейших людей Испании по версии Forbes, погиб в декабре 2024 года в возрасте 71 года после падения со склона в горах.

Изначально расследование было закрыто, однако позже следственный суд Каталонии решил возобновить дело. Местные СМИ сообщали о выявленных несоответствиях в показаниях Джонатана Андика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель компании Mango Исак Андик погиб в декабре 2024 года при падении в ущелье. Осенью прошлого года полиция Каталонии приступила к расследованию смерти бизнесмена по статье об убийстве.

Оборот этой испанской марки одежды за год составил более 3 млрд евро.