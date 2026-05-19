Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

Правоохранительные органы Каталонии задержали сына Исака Андика, погибшего два года назад основателя компании Mango, передает ТАСС. Мужчину уже доставили в суд для проведения допроса.
Подозреваемый ранее категорически отвергал свою причастность к трагедии, заявляя, что смерть отца стала результатом несчастного случая.
Исак Андик, входивший в пятерку богатейших людей Испании по версии Forbes, погиб в декабре 2024 года в возрасте 71 года после падения со склона в горах.
Изначально расследование было закрыто, однако позже следственный суд Каталонии решил возобновить дело. Местные СМИ сообщали о выявленных несоответствиях в показаниях Джонатана Андика.
Осенью прошлого года полиция Каталонии приступила к расследованию смерти бизнесмена по статье об убийстве.
Оборот этой испанской марки одежды за год составил более 3 млрд евро.