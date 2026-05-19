На Каширском шоссе Москвы загорелся грузовой тягач

Инцидент с большегрузом произошел на юге столицы в районе дома 61А, сообщает Дептранс Москвы.
На место происшествия оперативно прибыли городские службы. Обстоятельства случившегося и информация о возможных пострадавших уточняются.
Из-за пожара проезд в сторону центра был затруднен. Власти временно закрыли съезды с Третьего транспортного кольца и проспекта Вернадского на Ленинский проспект. Ограничения также затронули внешнюю и внутреннюю стороны кольцевой дороги.
В 11 часов утра последствия происшествия удалось устранить. Движение транспорта на всех перекрытых участках было полностью восстановлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая крупный пожар парализовал движение транспорта на Северо-Восточной хорде.
В марте на проезжей части Ленинского проспекта загорелся легковой автомобиль.