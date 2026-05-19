Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%

Tекст: Вера Басилая

Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%, специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Соцфонда России.

Увеличение выплат также затронет участников программы софинансирования, родителей, направивших материнский капитал на формирование пенсии, и граждан, формировавших накопления самостоятельно. Для этой категории пенсионеров средства увеличат на 19,3%. По предварительным оценкам, индексация коснется 37,3 тыс. человек.

Общий объем финансирования для проведения перерасчета составит 8,5 млрд рублей. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты достигает 3 тыс. рублей.

С 1 января текущего года страховые пенсии россиян выросли на 7,6%.

В августе прошлого года Социальный фонд провел перерасчет выплат для работающих пенсионеров.

Летом 2024 года ведомство увеличило накопительные пенсии граждан в среднем на 7%.