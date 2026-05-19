Рособрнадзор назвал причины для удаления школьников с ЕГЭ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Школьников могут выпроводить из пункта проведения тестирования за несамостоятельное выполнение заданий и разговоры с другими учащимися, указали в ведомстве, передают РИА «Новости».

Под запретом находятся любые средства связи, фото- и видеоаппаратура, а также справочные материалы.

Строгие санкции предусмотрены за попытку вынести или сфотографировать экзаменационные бланки и черновики. Кроме того, удаление грозит тем, кто попытается передать шпаргалки другим сдающим.

Акт о нарушении составляется в двух экземплярах в присутствии членов комиссии и наблюдателей. Один документ отдают нарушителю, второй направляют в Государственную экзаменационную комиссию. Основной этап тестирования в 2026 году начнется первого июня.

