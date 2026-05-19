ВОЗ предупредила о вероятности новой разрушительной пандемии

Tекст: Ольга Иванова

В новом докладе, подготовленном экспертами Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка, говорится, что мир подошел к порогу разрушительной пандемии, передает РИА «Новости».

Авторы отмечают, что вспышки заболеваний происходят все чаще и наносят все больший урон на фоне нарастающей глобальной нестабильности.

В документе подчеркивается: «По мере того, как вспышки инфекционных заболеваний становятся всё более частыми, они также становятся всё более разрушительными». Указывается, что последствия эпидемий все сильнее бьют по системам здравоохранения, экономике, политике и общественной жизни, а возможности для восстановления после них сокращаются.

Составители доклада отмечают, что новые инициативы действительно улучшили отдельные элементы готовности к вспышкам, однако обостряющаяся геополитическая фрагментация, экологические потрясения и рост глобальных поездок, на фоне снижения объема помощи в целях развития до уровней 2009 года, во многом сводят эти усилия на нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии и назвал ее «эпидемиологической определенностью».

ВОЗ подтвердила смерть трех пассажиров находящегося в Атлантике круизного лайнера из-за вспышки хантавируса.

В Канаде четверых пассажиров с этого лайнера с подозрением на хантавирус поместили в изоляцию под медицинским наблюдением минимум на 21 день.