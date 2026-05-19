Власти Финляндии обновили инструкции безопасности из-за украинских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел Финляндии опубликовало новые рекомендации из-за участившихся случаев появления дронов, передает РИА «Новости».

«Спасательная служба министерства внутренних дел дополнила инструкции для населения на случай предупреждения об угрозе беспилотников и экстренных предупреждений», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Очередной инцидент произошел 15 мая. Тогда власти предупредили жителей об опасности и на несколько часов закрыли аэропорт столицы. При этом силы обороны не зафиксировали нарушений воздушного пространства.

Обновленные правила размещены на портале спасательной службы. Документ содержит алгоритм действий при получении сигнала тревоги, а также при визуальном контакте с аппаратом или его обломками. Предыдущая версия рекомендаций публиковалась в начале апреля.

С конца марта правоохранительные органы неоднократно сообщали о найденных аппаратах. Расследования показали украинское происхождение дронов. Известно, что минимум три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская полиция отказалась расследовать инцидент с закрытием аэропорта Хельсинки из-за беспилотников.

Пограничная охрана страны заявила о вылете нарушивших воздушное пространство дронов с территории Украины.

Власти Финляндии и Эстонии потребовали от Киева исключить случаи прилета аппаратов.