Швеция решила закупить у Франции четыре оснащенных системами ПВО фрегата

Шведское правительство приняло решение о закупке четырех французских фрегатов, оснащенных системами противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Речь идет о кораблях класса FDI от компании Naval Group. Контракт пока не подписан, однако переговоры с Парижем уже начались, а первые поставки ожидаются с 2030 года.

По данным Bloomberg, четыре французских фрегата обойдутся Швеции в 5 млрд долларов.

«Это корабли, которые наилучшим образом соответствуют требованиям Швеции. Это одна из крупнейших инвестиций в оборону с момента появления истребителей Gripen в 1980-х годах, это утроение возможностей шведской противовоздушной обороны по сравнению с сегодняшним днем», – заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Глава кабинета министров выразил уверенность, что этот шаг серьезно укрепит безопасность Балтийского моря. Сейчас основу шведского флота составляют небольшие корветы типа Visby, значительно уступающие фрегатам в размерах. Главной задачей новых судов станет перехват и уничтожение баллистических ракет.

Шведские власти запланировали увеличение оборонных расходов. Для подготовки к возможному «конфликту с Россией» страна закупила 44 новых танка Leopard 2A8.