Жители Китая высоко оценили обращение Путина к народу КНР

Пользователи Сети в Китае высоко оценили послание Путина

Tекст: Вера Басилая

Видеоролик с посланием президента РФ Владимира Путина к китайскому народу вызвал бурную реакцию в местном сегменте интернета, передает РИА «Новости».

В своем обращении глава государства отметил беспрецедентный уровень развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином.

Фрагмент выступления, опубликованный каналом газеты «Жэньминь жибао» в приложении Douyin (китайская версия TikTok), за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

«Президент Путин, добро пожаловать в Китай! Пусть китайско-российская дружба длится вечно», – написал один из пользователей, чей комментарий собрал свыше 830 отметок «нравится».

Запись, размещенная Центральным телевидением Китая, также пользуется популярностью, получив более 164 тыс. лайков. В комментариях жители страны отмечают, что зал приемов в Пекине вновь ждет старого друга, и обращают внимание на то, что российский лидер бывал в КНР чаще большинства самих китайцев.

Предстоящий визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между двумя государствами. В поездке президента будет сопровождать внушительная делегация, включающая вице-премьеров, министров и представителей крупного бизнеса.

Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.

В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.

Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.