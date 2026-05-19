Путин назначил Беляева новым послом России в Марокко

Tекст: Вера Басилая

О назначении нового посла России в Марокко сообщается в указах президента, опубликованных на официальном сайте правовой информации.

В документе говорится: «Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко».

Отдельным указом Владимир Путин освободил от поста Владимира Байбакова. Таким образом, в Королевстве Марокко произошла ротация российских дипломатических представителей на уровне чрезвычайного и полномочного посла.

В мае 2026 года Путин назначил Андрея Мартыненко чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, освободив от этой должности Юрия Материю.

В январе 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Маленко новым чрезвычайным и полномочным послом России в Мавритании вместо Бориса Жилко.