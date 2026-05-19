Власти выделили 5 млрд рублей на Керченскую паромную переправу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры юга страны, передает ТАСС.

Правительство приняло решение дополнительно профинансировать ключевые водные маршруты.

«На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 млрд рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов», – подчеркнул глава кабмина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая профильные службы перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В мае прошлого года глава ДНР Денис Пушилин анонсировал завершение технической подготовки к запуску пассажирских паромов между Мариуполем и Кубанью.

Весной прошлого года правительство России выделило более 1 млд рублей на демонтаж затонувших танкеров в Керченском проливе.