«Единая Россия» предложила упростить ввоз лекарств от редких болезней

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» намерена обратиться в правительство для ускорения процедур согласования ввоза препаратов для лечения редких заболеваний, сообщается на сайте «Единой России». Инициатива направлена на скорейшее решение проблемы доступа к жизненно важным лекарствам.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул необходимость разрешить ввоз высокотехнологичных медикаментов в иностранных упаковках, снабженных русскоязычными стикерами и инструкциями.

«Это ускорит доступ пациентов с редкими заболеваниями к современной терапии. Что очень важно для новых зарегистрированных лекарств в первый год оборота, когда они еще не произвели упаковки на русском языке», – отметил Башанкаев.

В конце 2024 года правительство России продлило особый порядок продажи иностранных лекарств.

В апреле текущего года Госдума одобрила инициативу партии «Единая Россия» о создании передвижных аптечных пунктов.

В начале мая президент Владимир Путин подписал соответствующий закон для обеспечения медикаментами жителей отдаленных сел.