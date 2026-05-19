Начались масштабные учения ядерных сил России

Учения продлятся до 21 мая, они направлены на отработку действий в условиях потенциальной угрозы, указало ведомство в Max.
В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.
Главной целью маневров заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. Военнослужащие отработают практические вопросы организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.
Планируется приведение в высшую степень готовности ряда соединений, а также пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.
Всего в тренировках задействовано свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Кроме того, военные отработают совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.
В январе МИД России допускал возможность проведения совместных с Минском маневров по отработке применения нестратегического арсенала.