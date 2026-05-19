Космические силы США анонсировали пуск межконтинентальной ракеты

Космические силы США анонсировали испытательный пуск ракеты Minuteman III

Tекст: Мария Иванова

Предстоящий старт организует 30-е крыло космических сил, дислоцированное на базе Ванденберг, передает РИА «Новости». Известно, что данная ракета способна нести ядерный боезаряд, однако в этот раз полетит без него.

«Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... запланирован 20 мая в промежутке от 00.01 по 6.01 по тихоокеанскому времени (с 10.01 мск по 16.01 мск) с северной части Ванденберг», – отмечается в официальном пресс-релизе ведомства.

В американском командовании уточнили, что подобные тесты проводятся регулярно и никак не зависят от текущей международной обстановки. Главная цель испытаний заключается в том, чтобы проверить точность и подтвердить боевую готовность системы вооружения.

