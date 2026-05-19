    19 мая 2026, 08:12 • Новости дня

    «Ростех» представил новую кабину для сбора биометрии

    «Ростех» показал на выставке ЦИПР криптобиокабину «Портал Родина»

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная корпорация «Ростех» презентовала инновационное устройство для сбора биометрических данных граждан и иностранцев, которое планируется устанавливать в многофункциональных центрах.

    Госкорпорация «Ростех» на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представила криптобиокабину «Портал Родина», передает РИА «Новости».

    Аппарат предназначен для сбора биометрических данных, включая голос, отпечатки пальцев и фотографии.

    Директор по цифровой трансформации «Ростеха» Максим Валин отметил: «Проект предполагает возможность оказания госуслуг за рубежом. При этом получателями этих услуг могут выступать в том числе иностранные граждане по некоторым категориям услуг. Например, это могут быть туристы, трудовые мигранты».

    По словам Валина, в правительство уже внесен проект постановления о начале эксперимента по предоставлению государственных услуг за границей. Кроме того, новые устройства планируется разместить во всех МФЦ на территории страны. Глава АО «Аналитический Центр» Илия Димитров уточнил, что кабины позволят собирать биометрию и выдавать заграничные паспорта.

    Разработка призвана повысить скорость и доступность госуслуг для россиян. Также она создаст единую точку входа для иностранцев, планирующих визит в страну, и поможет снизить государственные затраты на оказание услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило эксперимент по биометрической посадке пассажиров на самолеты.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сдаче биометрии иностранцами при въезде в страну.

    Первый сервис биометрического обслуживания граждан заработал во флагманском МФЦ Челябинска.


    18 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за расширение статуса ветеранов боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» разработала инициативу, позволяющую предоставлять льготы спасателям, которые занимаются поиском и уничтожением взрывоопасных предметов в исторических регионах страны.

    Законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки сотрудников спасательного ведомства уже поступил на рассмотрение в Государственную думу, сообщается на сайте «Единой России».

    Документ предполагает наделение статусом ветеранов и инвалидов боевых действий тех специалистов, которые участвуют в разминировании территорий в ходе специальной военной операции.

    По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, инициатива существенно повысит уровень защиты граждан этой категории.

    «Принятие законопроекта станет еще одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что нововведение обеспечит спасателям равный доступ к медицинскому обслуживанию, льготам и денежным выплатам. В самом министерстве отметили намерение и дальше работать над расширением мер поддержки своих сотрудников, включая пиротехников.

    В январе текущего года правительство расширило перечень лиц с правом на статус ветерана боевых действий за счет добровольцев Росгвардии.

    18 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности применения сил НАТО против российских объектов в Калининградской области. По его словам, альянс располагает средствами для поражения российских баз в эксклаве.

    Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

    Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

    Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

    В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина. В интервью телеканалу WDR 18 мая она заявила, что подобный просчет допускали как прежние, так и нынешние лидеры Европы.

    По словам Меркель, ошибкой является не только неверная оценка российского лидера, но и неспособность европейской дипломатии поддерживать полноценный диалог, передает РИА «Новости». «Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», – заявила экс-канцлер ФРГ.

    Политик уточнила, что ее позиция по этому вопросу осталась неизменной. Экс-канцлер подчеркнула, что даже в условиях серьезных кризисов дипломатические контакты необходимо сохранять и продолжать работу по поиску решений.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что идеальным переговорщиком между Россией и Европой мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом российский лидер добавил, что европейцы должны сами выбрать политика, которому они доверяют. Он также напомнил, что именно Европа отказалась от диалога.

    В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался оценивать кандидатуру Шредера или предлагать альтернативных посредников. Однако он подтвердил готовность Франции, Британии и Германии вместе с США начать переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    18 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел потенциал двусторонней торговли и назвал регион «россиеобразующим».

    Во время переговоров в Минске 18 мая Александр Лукашенко заявил о возможности удвоить товарооборот Белоруссии со Свердловской областью, который сейчас составляет около 1 млрд долларов, передает БЕЛТА.

    Приветствуя Дениса Паслера, он напомнил о своих поездках в регион и подчеркнул: «Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью».

    Лукашенко отметил, что в советские годы производственная база Свердловской области и ее продукция были предметом особой гордости, а самые передовые технологии создавались именно там. Он назвал нынешнее сотрудничество с регионом успешным и подчеркнул, что миллиард долларов товарооборота для сторон является «проходной цифрой», а удвоение объемов вопрос лишь времени.

    В числе ключевых направлений для дальнейшего роста он выделил машиностроение и сельское хозяйство, в том числе расширение поставок техники, продукции и при необходимости минеральных удобрений. По словам белорусского лидера, республика адаптировалась к санкциям против удобрений, не испытывает проблем с их реализацией и продает на международных рынках даже больше прежнего, однако в случае нужды готова поддержать Свердловскую область поставками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам за плохое хранение минеральных удобрений на фоне роста мировых цен.

    18 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Пашинян сорвался на крик после обвинений в сдаче родины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян устроил скандал на встрече с избирателями, накричав на потерявшую брата в Нагорном Карабахе женщину.

    Пашинян вышел из себя во время избирательной кампании в Ереване, передает ТАСС.

    Местная жительница высказала политику претензии в разрушении государственности и потере родины. В ответ чиновник сорвался на крик и начал оскорблять оппонентов.

    Глава кабмина обрушился с критикой на бывших президентов и известных бизнесменов, обвинив их в трусости. Вслед он пообещал всех нагнуть и размазать. Пытаясь удержать уходящую собеседницу за рукав, политик потребовал: «Иди сюда, минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!».

    Журналисты выяснили, что участница инцидента приходится сестрой офицеру Гранту Папикяну, пропавшему без вести осенью 2020 года.

    Подобные скандалы случались и ранее. Два месяца назад политик накричал на пассажирку метрополитена из-за отказа взять макет карты страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Армении извинился за крик на пассажирку ереванского метро.

    Позже политик назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.

    Накануне парламентских выборов ЦИК республики отказался от открытия избирательных участков за рубежом.

    18 мая 2026, 15:04 • Новости дня
    Выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии и одна из лидеров радикальной оппозиции Саломе Зурабишвили назвала «продажным» выступление студентов ГИТИСа на сцене Государственного грузинского театра имени Шота Руставели в Тбилиси, которое было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Продажное выступление, – заявила Зурабишвили. – У грузинских актеров нет возможности выступать в Театре Руставели, а тут его продали (российским актерам)».

    Грузинская правозащитница и критик властей Тамта Микеладзе назвала выступление «инструментом российской власти» против Грузии и «продвижением Русского мира».

    Организаторами мероприятия, во время которого звучали песни военных лет и стихи, посвященные ВОВ, в том числе была секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии – после войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

    Студенты также показали в Тбилиси «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

    Театр пока не комментировал обвинения.

    Грузия торжественно отметила 9 Мая.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    18 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России. В компании заявили, что активы российского Центробанка продолжат оставаться замороженными в соответствии с санкциями ЕС, а юрисдикцию российского суда в Брюсселе не признают. В Euroclear также сообщили о намерении обжаловать вынесенное решение.

    Депозитарий Euroclear заявил, что активы Банка России останутся замороженными на его счетах, несмотря на постановление арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что иск российского регулятора не признается законодательством Евросоюза.

    «Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», – говорится в официальном заявлении депозитария. Там также пояснили, что не признают юрисдикцию российского суда и намерены обжаловать вынесенное решение.

    Ранее, 15 мая, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear Bank 18,2 трлн рублей. Это произошло на фоне планов ЕС направить заблокированные российские средства на поддержку Украины. В указанную сумму вошли замороженные активы, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенная выгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 триллионов рублей.

    В марте текущего года Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу ответчика на закрытый режим рассмотрения дела.

    18 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Мишустин назвал двигатель ПД-14 вершиной российских технологий
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

    «Уже появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций. Была сформирована и отдельная подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов... С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 – одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности», – сказал Мишустин.

    Глава правительства подчеркнул, что базовым компонентом для систем трехмерного проектирования служат геометрические ядра, которых в стране насчитывается несколько. По его словам, отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам по надежности, скорости и способности работать со сложными криволинейными поверхностями.

    Одно из таких ядер уже полностью адаптировано под российские операционные системы. Это обеспечивает высокую производительность и глубокую интеграцию с механизмами защиты информации. Таким образом, в стране создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для конструкторских бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал разработку двигателя ПД-14 крупнейшим достижением отечественной промышленности.

    Госкорпорация «Ростех» передала партию серийных силовых установок для пассажирского самолета МС-21.

    В мае текущего года Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего мотора ПД-8.

    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    18 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Индия заявила о планах купить российскую шахту
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нью-Дели проявляет интерес к инвестициям в российские горнодобывающие проекты и рассматривает возможность приобретения угольной шахты, сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности, стали Сандип Паундрик.

    Индия хочет инвестировать в горнодобывающие проекты в России и рассматривает покупку шахты полностью или частично, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности и стали Сандип Паундрик.

    «Мы хотим сотрудничать как в сфере закупок и импорта, так и через участие и инвестиции индийских компаний в России. Мы хотим, чтобы индийские компании приходили в Россию и инвестировали в добычу угля и другие горнодобывающие проекты», – подчеркнул чиновник перед визитом в РФ.

    По его словам, индийская сторона изучает возможность приобретения доли в действующих месторождениях, а также полную или частичную покупку активов. Конкретные параметры сделок станут предметом коммерческих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.

    Правительство Индии допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа. Москва и Нью-Дели запланировали совместную добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе.

    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    18 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Tекст: Денис Тельманов

    В России необходимо постепенно уменьшать возраст создания семьи для решения демографических проблем, считают специалисты.

    Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак, передает НСН.

    Так он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой считать молодежью граждан до 39 лет. «В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его – это государственная и общенациональная задача», – заявил специалист.

    По его словам, расширение границ молодости косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. Демограф уверен, что бесконечное продление понятия молодости, например, до 70 лет, приведет лишь к потворству негативным физиологическим и демографическим тенденциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко выразил уверенность в будущем повышении верхней границы возраста молодежи.

    Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить период обучения для более раннего вступления россиян в брак. За период с 2021 по 2025 год средний возраст молодоженов в стране увеличился на три года.

