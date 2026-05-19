Синоптики сообщили о приходе в Москву жары

Во вторник жителей мегаполиса ожидает солнечная и знойная погода, сказала Позднякова РИА «Новости».
«Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура прогнозируется в пределах плюс 16 – плюс 17 градусов», – рассказала синоптик.
Днем столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла. Эксперт подчеркнула, что эти значения превышают привычную климатическую норму сразу на семь градусов.
Ранее в столичном регионе из-за экстремально высокой температуры объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.
Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего температурного рекорда в Москве.