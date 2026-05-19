  • Новость часаПутин выступил с видеообращением к гражданам Китая
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Инспекторам МАГАТЭ показали атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС
    Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ
    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня

    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    Комментарии (7)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    Комментарии (4)
    18 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС в июне

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз планирует перечислить Киеву первый платеж из масштабного кредита на 90 млрд евро в первой половине июня.

    Первый транш многомиллиардного кредита Европейского союза для Киева поступит в первой половине июня, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Брюсселе.

    «Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», – заявила она.

    Ожидается, что стартовая выплата Украине превысит 9 млрд евро. Из этой суммы почти 6 млрд евро планируется направить на военную помощь, преимущественно на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро.

    Для финансирования этого кредита европейское ведомство приступило к заимствованиям на рынках капитала.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить шесть миллиардов евро из первого транша на производство беспилотников.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    @ Majid Asgaripour/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ирано-российского атомного объекта АЭС «Бушер» продолжается в штатном режиме, включая строительство дополнительных энергоблоков и возвращение профильных специалистов на рабочие места, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» затрагивает исключительно интересы Москвы и Тегерана, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

    «Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской республики Иран», – подчеркнул дипломат.

    Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на успешную реализацию проекта. По его словам, на станции активно возводятся новые энергоблоки, а эвакуированный ранее персонал возвращается к выполнению своих обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росатом вывез более 600 российских специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    В начале мая на строительную площадку вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций.

    Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ по возведению второго энергоблока.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о задержке передачи кредита Киеву

    ЕК сообщила о неготовности документов для транша Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз и Украина до сих пор не подписали ключевые документы, необходимые для перечисления первого транша макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро, сообщил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.

    Брюссель и Киев пока не оформили три важных соглашения, без которых невозможно начать финансирование, передает РИА «Новости».

    Представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари отметил, что ожидаемый в начале июня перевод средств технически неосуществим до завершения бюрократических процедур.

    «Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании… Но есть также другие необходимые документы», – заявил Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Помимо меморандума, европейским властям требуется утвердить программу макрофинансовой поддержки, которая напрямую зависит от проведения реформ на Украине. Также необходимо внести изменения в правила функционирования специального фонда помощи Киеву. До принятия этих решений финансовые переводы остаются заблокированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву в размере 90 миллиардов евро.

    Позже представители ЕС решили начать выплаты средств из этого пакета во втором квартале текущего года.

    В конце апреля Брюссель рассмотрел введение новых жестких условий для предоставления данной макрофинансовой помощи.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские газовые котировки в начале новой торговой недели продемонстрировали рост на 4%, вплотную приблизившись к локальным пиковым значениям начала прошлого месяца.

    Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

    В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

    В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Каллас не заинтересовала должность президента Эстонии

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас отказалась от участия в сентябрьских выборах главы эстонского государства, сочтя эту должность неподходящей для себя.

    Европейский политик сообщила об отказе участвовать в осенней избирательной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    «Каллас исключила возможность баллотироваться на пост президента Эстонии, заявив, что эта должность не для нее», – отмечается в сообщении вещателя.

    Политик также поделилась размышлениями об альтернативных вариантах развития карьеры. По словам дипломата, во время зарубежных поездок она иногда задумывается о работе послом, однако супруг считает такую деятельность слишком спокойной для нее.

    Выборы главы эстонского государства запланированы на сентябрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила участие Герхарда Шредера в качестве посредника между Россией и Европой.

    Финский политик Армандо Мема при этом оценил шансы самой Каллас на получение роли переговорщика с Россией как нулевые. Бывший еврокомиссар Кадри Симсон также выразила сомнение в способности политика представлять Европу в диалоге с Москвой.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

    Экс-конгрессвумен Грин предрекла революцию в США при вводе войск в Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная отправка американских солдат на иранскую территорию спровоцирует масштабный политический переворот и формирование новой коалиции для отстранения действующего руководства от власти, заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

    Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

    Президент США  рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Американские сенаторы назвали письмо лидера США об окончании войны уловкой.

    Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров признал полное право Ирана на обогащение урана

    Лавров подтвердил право Ирана на мирное обогащение урана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

    «Базовый принцип заключается в том, что Иран, как и любое другое государство-участник Договора о нераспространении ядерного оружия, имеет полное право на обогащение урана в мирных целях», – сказал руководитель ведомства.

    Дипломат также затронул тему двусторонних контактов между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что российская сторона не пытается вмешиваться в этот переговорный процесс и искренне желает ему успеха.

    Кроме того, Москва готова поддержать любые варианты урегулирования ситуации. Главным условием является взаимное согласие непосредственно договаривающихся сторон, которыми выступают Соединенные Штаты и Исламская республика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение с Москвой передачи своего обогащенного урана.

    Президент США обдумывает возобновление военных ударов по Исламской республике на фоне тупика в мирных переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять излишки этого радиоактивного материала.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

    «Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

    Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.

    Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.

    Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Иран назвал разморозку активов законным требованием к США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций нельзя считать условием Тегерана – это его законное требование.

    Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций являются законным требованием Тегерана, передает ТАСС.

    «Предположим, в вопросе разблокировки иранских активов вы можете сказать, что это условие Ирана. Я же говорю, что это наше требование – и абсолютно законное требование. Мы не ожидаем, что другая сторона просто даст нам деньги. Речь идет о праве, которое было несправедливо отнято у Ирана», – подчеркнул дипломат в ходе пресс-конференции.

    Багаи добавил, что эти вопросы отстаиваются иранскими переговорщиками на каждом раунде встреч с США. Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что страны продолжают обмениваться предложениями по урегулированию через Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в ответ на американские инициативы потребовал разблокировать свои зарубежные финансовые средства.

    Иранская сторона направила Вашингтону список предложений со снятием экономических ограничений.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил отсутствие пунктов по ядерной программе в новом мирном плане.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна
    США перебросили в Израиль боеприпасы для войны с Ираном
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Против лидера группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии возбудили дело по двум статьям