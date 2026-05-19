Многоквартирный дом обрушился в Германии

Tекст: Антон Антонов

«В начале вечера на улице Джеймса фон Мольтке в Герлице произошел, предположительно, взрыв газа, в результате которого полностью обрушился многоквартирный дом», – сообщили представители саксонских правоохранительных органов.

На месте инцидента работают спасатели, пожарные и полицейские. К поискам людей привлекли служебных собак. Под завалами могут находиться два человека, еще пять числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Жителей трех соседних домов эвакуировали, им предоставят временное жилье до подтверждения безопасности их квартир. Городские коммунальные службы обесточили район и перекрыли газоснабжение. Полиция выясняет, находились ли арендаторы в квартирах обрушившегося здания в момент взрыва.

