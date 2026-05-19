Генерал Абдуллахи заявил о готовности Ирана решительно ответить на атаки США

Tекст: Антон Антонов

«Мы предупреждаем США и их союзников еще раз, чтобы они не совершали больше стратегических ошибок и просчетов. Они должны знать, что Иран и его вооруженные силы находятся наготове и сейчас они еще сильнее, чем прежде, они решительно, широко и с полной силой ответят на любое новое нападение со стороны врагов», – приводит слова военного РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО.

При этом Белый дом заявил, что Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения. Накануне Вашингтон пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки.

В начале мая Белый дом письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.



Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия пригрозил Соединенным Штатам неожиданными вариантами ведения войны.