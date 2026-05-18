    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня

    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    Экономист Юшков: Европейцы приложили руку к усугублению новой фазы энергокризиса

    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    Комментарии (7)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    Песков назвал заявления Киева об «атаках из Белоруссии» нагнетанием

    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за залетевшего беспилотника

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста
    @ Katharina Schroder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии 18 мая вручило послу России по особым поручениям Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотником.

    Молдавское внешнеполитическое ведомство выразило протест российскому дипломату после пересечения воздушного пространства республики беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в среду, когда дрон прилетел со стороны Украины, из-за чего небо над северными районами республики временно закрыли.

    Кишинев также запросил у Москвы официальные объяснения по поводу случившегося, однако Озеров после визита в МИД отказался комментировать ситуацию.

    Двусторонние отношения между странами начали ухудшаться в конце 2020 года после избрания президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Ранее в Кремле отмечали, что нынешние власти Молдавии стремятся сделать страну недружественной по отношению к России.

    В конце апреля российский посол Олег Озеров заявил о поставках молдавских беспилотников для украинской армии.

    Ранее МИД Молдавии вызвал Озерова для дачи объяснений из-за пролета шести неизвестных дронов.


    Комментарии (3)
    18 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Bloomberg: Киев перестал понимать позицию США по российской нефти

    Минфин Украины заявил о неясности дальнейших нефтяных санкций США против России

    Tекст: Мария Иванова

    Окончание срока действия американских послаблений на закупку российской нефти сделало непредсказуемой дальнейшую стратегию Вашингтона на фоне удорожания сырья из-за ближневосточного конфликта, отмечает Bloomberg.

    В Киеве сомневаются в позиции Вашингтона по поводу ограничений на российскую нефть, пишет Bloomberg.

    Неясность сохраняется даже после того, как администрация Дональда Трампа отказалась продлевать разрешение на закупку сырья из России. Ранее эти послабления касались партий, уже загруженных на танкеры.

    «Ну я не знаю, чего мы можем ожидать от Соединенных Штатов – это просто наблюдение за ситуацией», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Одновременно на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть выросли, принеся дополнительную выгоду Москве.

    Выступая на встрече министров финансов стран G7 в Париже, Марченко призвал усиливать санкционное давление. Он добавил, что украинская сторона пытается нанести максимальный урон российской экономике и нефтепереработке.

    В свою очередь вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отметил важность сохранения внимания к украинскому конфликту. На полях саммита представители Берлина и Киева также подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для отдельных поставок российской нефти.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы Вашингтона по смягчению данных ограничений.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил отмену санкций против российского сырья после достижения мирного соглашения.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня
    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Красносельский заявил о преодолении запретов Молдавии благодаря паспортам России

    Tекст: Вера Басилая

    Упрощенная выдача российских документов позволит десяткам тысяч жителей Приднестровья обойти политически мотивированные ограничения со стороны Кишинева и избежать угрозы депортации, заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    По словам Красносельского, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство поможет жителям Приднестровья справиться с давлением Молдавии, передает ТАСС.

    «Так сложилась ситуация, что в Приднестровье десятки тысяч, я повторяю, десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского», – подчеркнул глава непризнанной республики Вадим Красносельский. По его словам, молдавские власти отказывают уроженцам региона по политическим и иным причинам.

    Политик добавил, что второй частой проблемой стало лишение паспортов с последующей высылкой неугодных лиц. Новый порядок выдачи российских документов призван решить эти сложности исключительно гуманитарным путем и избавить людей от постоянного страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья.

    В посольстве России в Молдавии отметили значительное расширение возможностей для защиты законных интересов людей.


    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости поставок российской нефти от санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Закупки российских углеводородов Нью-Дели не зависят от американских ограничений, заявила на пресс-конференции представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма.

    Представитель министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявила: «Что касается американского исключения из санкций в отношении России, я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали у России и раньше, и до исключения, и во время исключения, и сейчас тоже», передает ТАСС.

    Она добавила, что сделки реализуются исходя из выгоды для нефтяных предприятий. По словам чиновницы, наличие или отсутствие послаблений со стороны Вашингтона никак не скажется на объемах поставок.

    Индийская сторона приложила все необходимые усилия для обеспечения стабильности, поэтому дефицита топлива в государстве нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в давлении на покупателей российской нефти.

    Посол России в Нью-Дели Денис Алипов подтвердил готовность Москвы стабильно обеспечивать энергетические потребности Индии.

    В период временного снятия американских санкций индийские компании активизировали закупки сырья по спотовым контрактам.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 01:46 • Новости дня
    Мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Цена увеличилась на 1,24% и достигла 110,62 доллара, передает РИА «Новости».

    Июльские контракты на марку WTI также продемонстрировали заметный рост, прибавив 1,46%. В результате стоимость одного барреля данного сорта составила 102,49 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 114 долларов за баррель. Позже Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до минимума за 35 лет. Немецкое издание Bild спрогнозировало возможный взлет котировок до 200 долларов на фоне ближневосточного кризиса.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Сын создателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам 16 млн рублей

    Сын создателя газеты «Из рук в руки» Дадиани отдал мошенникам 16 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего гендиректора «Пронто-медиа», издававшего газету «Из рук в руки», Николаса Дадиани стал очередной жертвой дистанционных злоумышленников, лишившись крупной суммы семейных сбережений.

    Подросток поддался на уловки телефонных аферистов и передал им семейное имущество на общую сумму 16 млн рублей, передает ТАСС.

    «Жертвой дистанционных мошенников стал 17-летний сын Николаса Дадиани – бывшего гендиректора "Пронто-медиа", издававшего газету "Из рук в руки". Мошенники убедили парня передать имущество семьи на сумму свыше 16 млн рублей», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали двух женщин-курьеров по делу о хищении 16 млн рублей у юноши.

    Тремя днями ранее нижегородская школьница отдала аферистам более 11 млн рублей из родительских сбережений.

    В конце апреля телефонные мошенники похитили свыше 8 млн рублей из квартиры обманутого московского подростка.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 111 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

    Цена Brent оказалась выше 111 долларов за баррель впервые с 5 мая. К 05.00 мск рост котировок ускорился до 111,40 доллара за баррель (плюс 1,96%), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов. В начале мая стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о ракетной атаке на ОАЭ поднялась выше 114 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:38 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

    Песков сообщил о паузе в мирном процессе по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры об урегулировании украинского конфликта временно приостановлены, однако российская сторона сохраняет надежду на их скорое возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мирный процесс по Украине пока находится на паузе, однако Москва ожидает их продолжения, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», – подчеркнул Песков.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    В Москве умер академик Российской академии художеств Юрий Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    Комментарии (0)
