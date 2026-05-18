США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.