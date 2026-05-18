Ветераны СВО начали осваивать профессию тренера по адаптивному спорту в Самаре

Tекст: Елизавета Шишкова

Обучающий семинар на базе Дворца спорта имени Владимира Высоцкого собрал участников из 14 регионов России и реализуется совместно с Федерацией адаптивного хоккея, Самарским государственным социально-педагогическим университетом, Минспортом Самарской области и правительством региона, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ветераны, прошедшие эту подготовку, вернутся в свои регионы не просто спортсменами, а наставниками, которые поведут за собой тех, кто сегодня еще сомневается в своих силах», – заявил представитель фонда Михаил Артамонов.

Теоретические занятия проходят в Самарском государственном социально-педагогическом университете по программе «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса».

Практику ветераны отрабатывают на льду Дворца спорта под руководством опытных тренеров. Помимо учебы, для них организованы экскурсии по историческим местам Самарской области, поход в театр и культурный досуг, курс завершится 19 мая.

Особое внимание организаторы уделяют личным историям участников. Ветеран СВО из Омской области Александр Сальников, ставший социальным координатором фонда и организатором семейного турнира по керлингу, рассказал, что считает адаптивный спорт важной терапией и своим долгом перед товарищами в госпиталях. Он отметил, что сам семинар дал новые методики тренировок и расширил круг профессиональных контактов.

Другой участник, ветеран спецоперации из Ростовской области Александр Ишутин, нашел опору в следж-хоккее после получения специализированной коляски и амуниции от фонда и сейчас играет за команду «Донской рубеж».

Он подчеркивает, что первая тренировка в коляске помогла оставить тяжелые переживания в прошлом и увидеть впереди честную спортивную борьбу, а пятидневное обучение в Самаре подарило ему новые эмоции и знания.

Вовлечение ветеранов СВО в спорт остается одним из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». В сотрудничестве с Министерством спорта России и Паралимпийским комитетом страны более 3 тыс. ветеранов регулярно занимаются адаптивными видами спорта, свыше 750 человек входят в сборные команды регионов.

Следж-хоккей, развитие которого поддержал президент Владимир Путин, стал особенно популярным: фонд обеспечивает спортсменов амуницией и специальными санями, помогает с тренировками, а в прошлом году 120 ветеранов из 24 субъектов получили комплект экипировки и саней.