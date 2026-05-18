Ушаков: Россия и Китай не дружат против кого-либо

Россия и Китай строят свое партнерство на основе созидания, а не вражды с третьими странами, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на специальном брифинге.

«Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания», – подчеркнул представитель Кремля. Ушаков сделал это заявление, комментируя предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Пекин.

Ранее Юрий Ушаков отметил способность двух государств полностью рассчитывать друг на друга перед лицом внешних вызовов. Президент России Владимир Путин назвал двустороннее стратегическое партнерство равноправным и взаимовыгодным.