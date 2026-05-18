  Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Польша превращается в танковый хаб Европы
    18 мая 2026, 18:23 • Новости дня

    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина

    @ IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина. В интервью телеканалу WDR 18 мая она заявила, что подобный просчет допускали как прежние, так и нынешние лидеры Европы.

    По словам Меркель, ошибкой является не только неверная оценка российского лидера, но и неспособность европейской дипломатии поддерживать полноценный диалог, передает РИА «Новости». «Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», – заявила экс-канцлер ФРГ.

    Политик уточнила, что ее позиция по этому вопросу осталась неизменной. Экс-канцлер подчеркнула, что даже в условиях серьезных кризисов дипломатические контакты необходимо сохранять и продолжать работу по поиску решений.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что идеальным переговорщиком между Россией и Европой мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом российский лидер добавил, что европейцы должны сами выбрать политика, которому они доверяют. Он также напомнил, что именно Европа отказалась от диалога.

    В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался оценивать кандидатуру Шредера или предлагать альтернативных посредников. Однако он подтвердил готовность Франции, Британии и Германии вместе с США начать переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    18 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские гимнасты получили право выступать на международных стартах под национальным флагом и с гимном страны.

    Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном, передает РИА «Новости». Соответствующая информация была опубликована на сайте Федерации гимнастики России.

    Заседание исполкома международной организации состоялось 17 мая в египетском Шарм-эль-Шейхе. Принятое постановление распространяется на все пять гимнастических дисциплин, которые входят в ведение отечественной федерации.

    Разрешение выступать с национальной символикой получили представители спортивной и художественной гимнастики. Также решение касается спортсменов, соревнующихся в прыжках на батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года российские гимнасты отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

    В ноябре прошлого года Совет Европейского гимнастического союза разрешил отечественным атлетам выступления на своих соревнованиях без национальной символики.

    Несколькими днями ранее Объединенный мир борьбы допустил россиян к турнирам с флагом и гимном.

    18 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за расширение статуса ветеранов боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» разработала инициативу, позволяющую предоставлять льготы спасателям, которые занимаются поиском и уничтожением взрывоопасных предметов в исторических регионах страны.

    Законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки сотрудников спасательного ведомства уже поступил на рассмотрение в Государственную думу, сообщается на сайте «Единой России».

    Документ предполагает наделение статусом ветеранов и инвалидов боевых действий тех специалистов, которые участвуют в разминировании территорий в ходе специальной военной операции.

    По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, инициатива существенно повысит уровень защиты граждан этой категории.

    «Принятие законопроекта станет еще одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что нововведение обеспечит спасателям равный доступ к медицинскому обслуживанию, льготам и денежным выплатам. В самом министерстве отметили намерение и дальше работать над расширением мер поддержки своих сотрудников, включая пиротехников.

    В январе текущего года правительство расширило перечень лиц с правом на статус ветерана боевых действий за счет добровольцев Росгвардии.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший штатный киллер ореховской группировки Олег Пронин по кличке Аль Капоне устроился водителем VIP-такси в Крыму, сообщают Telegram-каналы.

    После выхода на свободу в 2023 году 58-летний мужчина вместе с женой продал квартиру в Кемерово и переехал к морю, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    На новом месте жительства Пронин работает в тарифе «бизнес-класс», перевозя состоятельных клиентов на старой машине марки Mazda. После освобождения за ним установлен строгий надзор сроком на три года. Ему запрещено покидать полуостров, выходить из дома с 22.00 до 06.00, а также вменено в обязанность регулярно отмечаться в полиции.

    Олег Пронин был осужден в 1999 году и провел за решеткой 24 года. По данным СМИ, на его счету 22 убийства. За время отбывания наказания он 135 раз привлекался к дисциплинарной ответственности и получил статус злостного нарушителя режима.

    К ореховской ОПГ под руководством Сергея Тимофеева (Сильвестра) Пронин присоединился в начале 1990-х годов. Группировка промышляла рэкетом, разбоями и заказными убийствами. В 1998 году Пронин лично застрелил старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя, замаскировавшись под бездомного у его подъезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киллер Леша Солдат подавал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии.

    18 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Пашинян сорвался на крик после обвинений в сдаче родины

    Пашинян накинулся на сестру пропавшего солдата во время предвыборной акции

    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян устроил скандал на встрече с избирателями, накричав на потерявшую брата в Нагорном Карабахе женщину.

    Пашинян вышел из себя во время избирательной кампании в Ереване, передает ТАСС.

    Местная жительница высказала политику претензии в разрушении государственности и потере родины. В ответ чиновник сорвался на крик и начал оскорблять оппонентов.

    Глава кабмина обрушился с критикой на бывших президентов и известных бизнесменов, обвинив их в трусости. Вслед он пообещал всех нагнуть и размазать. Пытаясь удержать уходящую собеседницу за рукав, политик потребовал: «Иди сюда, минуточку, не уходи! Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!».

    Журналисты выяснили, что участница инцидента приходится сестрой офицеру Гранту Папикяну, пропавшему без вести осенью 2020 года.

    Подобные скандалы случались и ранее. Два месяца назад политик накричал на пассажирку метрополитена из-за отказа взять макет карты страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Армении извинился за крик на пассажирку ереванского метро.

    Позже политик назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.

    Накануне парламентских выборов ЦИК республики отказался от открытия избирательных участков за рубежом.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    18 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовится к презентации уникальный силовой агрегат, призванный полностью заместить поставки оборудования с украинских предприятий в ближайшие годы, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

    «Работаем над сверхтяжелым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию (украинского завода) «Мотор Сич», и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем», – цитирует Кладова РИА «Новости».

    В мае Объединенная двигателестроительная корпорация завершила сертификационные испытания отечественного авиационного двигателя ПД-8. В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал создание нового тяжелого авиадвигателя тягой 26 тонн.

    18 мая 2026, 15:04 • Новости дня
    Выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии и одна из лидеров радикальной оппозиции Саломе Зурабишвили назвала «продажным» выступление студентов ГИТИСа на сцене Государственного грузинского театра имени Шота Руставели в Тбилиси, которое было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Продажное выступление, – заявила Зурабишвили. – У грузинских актеров нет возможности выступать в Театре Руставели, а тут его продали (российским актерам)».

    Грузинская правозащитница и критик властей Тамта Микеладзе назвала выступление «инструментом российской власти» против Грузии и «продвижением Русского мира».

    Организаторами мероприятия, во время которого звучали песни военных лет и стихи, посвященные ВОВ, в том числе была секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии – после войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

    Студенты также показали в Тбилиси «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

    Театр пока не комментировал обвинения.

    Грузия торжественно отметила 9 Мая.

    18 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины

    @ Brendan McDermid/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры.

    Американский хедж-фонд VR Capital приобрел значительное влияние на украинском рынке корпоративного долга, контролируя обязательства крупнейших государственных предприятий, пишет Bloomberg.

    В частности, фонд Ричарда Дитца владеет крупными пакетами облигаций компании «Укрзализныця» и нефтегазового гиганта «Нафтогаз», испытывающих серьезные финансовые трудности на фоне спецоперации, отмечает агентство.

    «Мы говорим о деньгах, которые были одолжены инвесторами на разумных коммерческих условиях. Они не начинали войну и тоже заслуживают внимания», – заявил Дитц. По его словам, отказ от выплат по долгам может привести к разрушению первичного рынка кредитования.

    Украинская железнодорожная компания, чьи инфраструктурные объекты подвергаются регулярным ударам, в начале года прекратила выплаты по евробондам на сумму около 1,1 млрд долларов. Попытка руководства «Укрзализныци» договориться со списанием 20% долга была отвергнута группой кредиторов во главе с VR Capital. Основным камнем преткновения стали тарифы на грузоперевозки, которые правительство отказывается повышать с июня 2022 года.

    Аналогичная ситуация складывается вокруг долгов «Нафтогаза» и государственного оператора электросетей «Укрэнерго». Несмотря на колоссальный ущерб от разрушения инфраструктуры, VR Capital занимает жесткую позицию в переговорах по реструктуризации.

    По оценкам аналитиков, фонд управляет активами на сумму от пяти до восьми млрд долларов, при этом до начала спецоперации на Украине около 20% средств было направлено на украинский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания «Укрзализныця» изменила движение поездов в Сумской области из-за повреждения инфраструктуры.

    Ранее западные инвестиционные фонды начали массово скупать долговые обязательства украинских железных дорог для получения сверхприбылей. Впоследствии частные кредиторы потребовали от Киева возобновления выплат по замороженным долгам.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    18 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Мишустин назвал двигатель ПД-14 вершиной российских технологий
    @ Госкорпорация Ростех/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

    «Уже появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций. Была сформирована и отдельная подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов... С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 – одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности», – сказал Мишустин.

    Глава правительства подчеркнул, что базовым компонентом для систем трехмерного проектирования служат геометрические ядра, которых в стране насчитывается несколько. По его словам, отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам по надежности, скорости и способности работать со сложными криволинейными поверхностями.

    Одно из таких ядер уже полностью адаптировано под российские операционные системы. Это обеспечивает высокую производительность и глубокую интеграцию с механизмами защиты информации. Таким образом, в стране создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для конструкторских бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал разработку двигателя ПД-14 крупнейшим достижением отечественной промышленности.

    Госкорпорация «Ростех» передала партию серийных силовых установок для пассажирского самолета МС-21.

    В мае текущего года Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего мотора ПД-8.

    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    18 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Индия заявила о планах купить российскую шахту
    @ Денис Кожевников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нью-Дели проявляет интерес к инвестициям в российские горнодобывающие проекты и рассматривает возможность приобретения угольной шахты, сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности, стали Сандип Паундрик.

    Индия хочет инвестировать в горнодобывающие проекты в России и рассматривает покупку шахты полностью или частично, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности и стали Сандип Паундрик.

    «Мы хотим сотрудничать как в сфере закупок и импорта, так и через участие и инвестиции индийских компаний в России. Мы хотим, чтобы индийские компании приходили в Россию и инвестировали в добычу угля и другие горнодобывающие проекты», – подчеркнул чиновник перед визитом в РФ.

    По его словам, индийская сторона изучает возможность приобретения доли в действующих месторождениях, а также полную или частичную покупку активов. Конкретные параметры сделок станут предметом коммерческих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.

    Правительство Индии допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа. Москва и Нью-Дели запланировали совместную добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе.

    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    18 мая 2026, 07:56 • Новости дня
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаруженный под Владивостоком пароход «Князь Горчаков», подорвавшийся на мине 120 лет назад, перевозил ценный груз, застрахованный на огромную по тем временам сумму.

    Пароход, затонувший в заливе Петра Великого на подходе к Владивостоку в 1906 году, перевозил груз, застрахованный на 1,5 млн рублей, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили об обнаружении судна, которое, по предварительным данным, является пароходом «Князь Горчаков».

    «Пароход „Князь Горчаков“, который затонул в районе поисков 18 мая по старому стилю, а по-новому 31 мая 1906 года, перевозил груз, который был застрахован компанией „Саламандра“. Страховая сумма на тот период времени была большой, почти 1,5 млн рублей. Какой конкретно груз тогда перевозился – такой информации пока не располагаем, но она однозначно есть в российских архивах», – сообщил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков.

    Исследователям предстоит точно идентифицировать судно, для чего будет организована новая экспедиция. Специалисты установят точные координаты и глубину залегания парохода. В зависимости от глубины для детального обследования задействуют водолазов или необитаемые подводные аппараты.

    Буяков отметил, что аппараты должны найти отличительные признаки судна или его название. Из-за подрыва на японской мине в корпусе образовалась большая пробоина, позволяющая заглянуть внутрь.

    Специалисты также планируют обследовать перевозимый груз. Если состояние предметов, находившихся на дне 120 лет, позволит, их могут поднять, изучить и передать в музей. Во время кораблекрушения ни один член команды не пострадал: люди на шлюпках добрались до острова Попова, после чего за ними отправили миноносец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого затонувший пароход «Князь Горчаков».

