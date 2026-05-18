Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

Tекст: Денис Тельманов

Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

«Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.