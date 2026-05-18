Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во время визита в Пекин, передает ТАСС. На повестке дня – развитие торгово-экономических связей.

«Состоится встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Госсовета Китая Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества», – сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере. К этим переговорам привлекут представителей компаний, участвующих в совместных проектах.

Переговоры на высшем уровне пройдут как в узком, так и в расширенном форматах. В составе российской делегации будут присутствовать вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента и руководители крупного бизнеса, которые затронут наиболее чувствительные аспекты двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия возлагает большие надежды на визит Путина в Китай.

Напомним, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китай.