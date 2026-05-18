    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США
    Индия заявила о планах купить российскую шахту
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе
    Польша открыла единственный в Европе сервис-центр танков Abrams
    Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    Ушаков сообщил о росте российско-китайского товарооборота до 240 млрд долларов
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере
    Ушаков сообщил о планах Москвы и Пекина подписать около 40 документов
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    18 мая 2026, 16:22 • Новости дня

    18 мая 2026, 16:22 • Новости дня

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере

    @ Kremlin Press Service/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 20 мая в Пекине, главной темой станет экономическое партнерство двух стран, сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Президент России Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во время визита в Пекин, передает ТАСС. На повестке дня – развитие торгово-экономических связей.

    «Состоится встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Госсовета Китая Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества», – сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере. К этим переговорам привлекут представителей компаний, участвующих в совместных проектах.

    Переговоры на высшем уровне пройдут как в узком, так и в расширенном форматах. В составе российской делегации будут присутствовать вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента и руководители крупного бизнеса, которые затронут наиболее чувствительные аспекты двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия возлагает большие надежды на визит Путина в Китай.

    Напомним, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китай.

    18 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены подписать Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», – рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Представитель администрации главы государства добавил, что взгляды Москвы и Пекина на глобальную повестку практически полностью совпадают. По его словам, государства на 100% разделяют множество позиций, демонстрируя абсолютно идентичные подходы к внешней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите Владимира Путина в Китай 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к этой зарубежной поездке.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности совместных действий для защиты глобальной стратегической стабильности.

    18 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    РЭЦ: Российский экспорт в Китай разрушил стереотипы о спросе

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские товары от морепродуктов до косметики все активнее выходят на рынок Китая, а продажи продукции с брендом «Сделано в России» заметно выросли.

    Российский экспорт в Китай демонстрирует уверенный рост, передает ТАСС.

    На полях фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Харбине глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила: «Мы видим рост товарооборота, рост торговли и той продукции, которую мы привозим на наши фестивали, растет интерес к российской продукции».

    По ее словам, за первые месяцы этого года объем поставок товаров в рамках фестивалей увеличился на 30%, а в стоимостном выражении рост достиг 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она отметила, что ранее акцент делался на продукции агропромышленного комплекса, а сейчас на китайском рынке активно представлены промышленные товары, косметика, парфюмерия и туристические сервисы.

    Особым спросом, как уточнила Никишина, пользуются морепродукты, алкоголь, кондитерские изделия и различные виды мяса. Сильные позиции заняла и молочная продукция, включая йогурты, сыры и кефир, что, по ее оценке, опровергает распространенные мифы об отсутствии интереса к ней у китайских покупателей. Значительный отклик получает и продукция народных промыслов из разных регионов России.

    Руководитель РЭЦ также рассказала о жестком контроле качества товаров под брендом «Сделано в России» и тесном взаимодействии с китайскими регуляторами для предотвращения подделок. Дальнейшее развитие механизмов контроля и сертификации станет темой переговоров на уровне провинций в Харбине и на государственном уровне в Пекине. Сейчас в 10 провинциях КНР работают более 300 розничных и оптовых точек продаж оригинальной российской продукции, включая офлайн-магазины и площадки на ведущих маркетплейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России наращивать экспорт популярных у китайских потребителей продуктов питания, известных по фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».

    Спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о стремительном росте спроса в Китае на российские мясные, молочные, кондитерские продукты и морепродукты и о вытеснении с рынка американских товаров.

    Посол России в КНР Игорь Моргулов рассказывал о создании в Китае сети национальных павильонов и магазинов под брендом «Сделано в России» как способе борьбы с подделками востребованных российских продуктов.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    18 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Китай завершают разработку передового тяжелого вертолета нового поколения грузоподъемностью до 16 тонн, который вскоре выйдет на мировой рынок, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

    Новая машина займет нишу между российскими Ми-171 и Ми-26, сказал Кладов, передает РИА «Новости».

    «Мы совместно с китайской компанией Avicopter сейчас работаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, он находится в стадии разработки, это будет вертолет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26», – уточнил представитель корпорации.

    Грузоподъемность китайской машины составит от 14 до 16 тонн.

    Проектированием вертолета занимается китайская сторона, а Россия разрабатывает сложные узлы и агрегаты, включая редуктор и трансмиссию. Все контрактные работы завершены, и сейчас производство проходит государственный аудит в КНР, после чего начнется практическая организация выпуска.

    Кладов подчеркнул, что выход совместно созданной машины на рынок станет настоящей сенсацией. В России потребности в таком вертолете нет из-за наличия Ми-26, однако Китай крайне заинтересован в новой технике, особенно для эксплуатации в условиях Тибета.

    В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о соблюдении графиков совместного создания российско-китайского тяжелого вертолета.

    В 2024 году холдинг «Вертолеты России» запланировал сертификацию многоцелевой машины Ми-171А3 на территории КНР.

    18 мая 2026, 03:54 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» Бажанов запланировал свадьбу на июль в Екатеринбурге

    Tекст: Антон Антонов

    Сделавший предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист Кирилл Бажанов рассказал о подготовке к бракосочетанию.

    «Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», – приводит слова жениха РИА «Новости».

    По его словам, они с невестой уже определились с площадкой и приступили к рассылке приглашений.

    Бажанов добавил, что был бы очень рад визиту Путина на торжество, приглашение которому он озвучил еще во время прямой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре екатеринбургский журналист Бажанов позвал свою девушку замуж в прямом эфире «Итогов года с Владимиром Путиным». Возлюбленная молодого человека ответила согласием на этот поступок. Президент России в шутку предложил собрать жениху деньги на предстоящую свадьбу.

    18 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Российские истребители и Superjet-100 показали на ЭКСПО в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    На Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине состоялась презентация макетов российских истребителей и гражданских самолетов, выпускаемых предприятиями Хабаровского края.

    Макеты истребителей и пассажирского лайнера Superjet-100 показали на международной выставке в провинции Хэйлунцзян, передает ТАСС.

    «Промышленная зона нашей экспозиции – это макеты продукции, которой мы по праву гордимся: самолеты Су-57, Су-35, Superjet-100, известные далеко за пределами России», – заявил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Стенд региона посетили вице-премьер Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

    На выставке также представлены товары малого и среднего предпринимательства. Посетители смогли оценить дальневосточные деликатесы, мед, чайные напитки и одежду от местных брендов. По словам губернатора, продукция вызвала живой интерес у китайских партнеров.

    Десятое Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая параллельно с Харбинской торгово-экономической ярмаркой.

    Официальные делегации посетили стенд Национального центра «Россия» на выставке в Харбине.

    В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о превосходстве отечественного салона импортозамещенного самолета Superjet-100 над зарубежными аналогами.

    18 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    МИД КНР заявил о глобальной роли российско-китайских отношений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения Пекина и Москвы вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Дипломатические связи двух государств помогают поддерживать глобальную стратегическую стабильность, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь высоко оценил уровень взаимодействия сторон.

    «Сотрудничество во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости», – заявил дипломат.

    Президент России Владимир Путин посетит азиатскую республику с официальным визитом 19–20 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику 19–20 мая.

    Ранее российский лидер назвал взаимодействие Москвы и Пекина важнейшим элементом стабилизации международных отношений.

    Глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал КНР великим восточным соседом России.

    18 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Пекин завершится неформальной встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят ключевые международные вопросы, заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Важнейшим мероприятием в программе визита президента России в Китай станет неформальное чаепитие, передает ТАСС. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, именно там лидеры затронут самые значимые темы.

    «Завершит рабочую программу беседа – это весьма важная беседа – с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня», – указал дипломат.

    Ушаков добавил, что к этому событию идет активная подготовка. После торжественного обеда за закрытыми дверями стороны планируют откровенно и по-дружески обсудить все требующие доверительного разговора вопросы.

    Российский лидер прилетит в Пекин вечером 19 мая.


    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    18 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Китай стал третьим по популярности туристическим направлением у россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом квартале туристический поток из России в КНР увеличился на 62,4% на фоне уверенного роста двустороннего товарооборота.

    В начале текущего года Китай вошел в тройку самых востребованных направлений у отечественных путешественников, уступив лишь Египту и Турции, передает ТАСС.

    «В 2026 году бурный рост продолжился», – заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.

    По данным погранслужбы, за первый квартал граждане совершили 396 тыс. туристических поездок в соседнюю страну. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 62,4%.

    Кроме того, государствам удалось преодолеть прошлогоднюю тенденцию к снижению товарооборота. За четыре месяца объем взаимной торговли увеличился на 19,7%. При этом российские поставки выросли на 17%, а экспорт китайской продукции прибавил 23,1%.

    Спецпредставитель президента также отметил существенное укрепление позиций национальных валют. По его словам, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах достигла почти 99%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Российский экспорт в азиатскую страну демонстрирует уверенный рост.

    Президент России Владимир Путин 19 и 20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом.

    18 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил рассмотреть вопросы укрепления технологического суверенитета страны.

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого поднял тему развития отрасли редких и редкоземельных металлов, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул исключительную важность этого вопроса для страны.

    «Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативным совещаниям. Вместе с тем, думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ», – заявил Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что 18 мая глава государства также проведет ряд рабочих встреч. Кроме того, Путин занимается подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай.

    Предыдущее подобное совещание состоялось 8 мая. На нем участники обсуждали попытку атаки украинских войск на Ростовский региональный центр организации воздушного движения, а также меры по обеспечению безопасной работы российского авиационного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года президент России обсудил с членами Совбеза научные исследования для укрепления обороны страны.

    Осенью прошлого года глава государства призвал стимулировать внутренний спрос на редкоземельные металлы.

    Ранее российский лидер указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки такого сырья к 2030 году.

    18 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке Путина к визиту в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посвятил понедельник рабочим вопросам, связанным с предстоящей поездкой в Пекин по официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Глава государства активно готовится к запланированной зарубежной поездке, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам рабочий график российского лидера на 18 мая.

    «Конечно, сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Официальный визит Владимира Путина в КНР состоится 19 и 20 мая. Поездка организована по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в КНР 19 и 20 мая.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовительных мероприятий к поездке.

    Накануне президент США посетил Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

    18 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    Спрос россиян на майские поездки в Китай вырос в три раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Самыми популярными городами у российских туристов стали Санья, Гуанчжоу и Шанхай, свидетельствуют данные страховой компании «Альфастрахование».

    Востребованность отдыха в азиатской стране в период весенних выходных выросла почти в три раза по сравнению с показателями 2025 года, передает ТАСС. Страховые компании фиксируют повышенное внимание российских граждан к острову Хайнань и южным курортам.

    «Самым быстрорастущим зарубежным направлением майских праздников 2026 года стал Китай. По данным „Альфастрахование“, спрос на поездки в Поднебесную вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в материалах.

    Одновременно специалисты заметили увеличение числа обращений за медицинской помощью во время путешествий. Чаще всего отдыхающие жаловались на пищевые расстройства, простуды и травмы после длительных пеших экскурсий. Средний чек за лечение в Китае этой весной составил около 48 тыс. рублей.

    Представители страховой компании подчеркнули, что Китай постепенно становится полноценным массовым направлением для россиян. Эксперты ожидают дальнейшего роста интереса к азиатским странам благодаря расширению безвизового режима и упрощению правил въезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Россия и Китай объявили о введении пробного безвизового режима для туристов.

    После отмены виз спрос россиян на перелеты в азиатскую страну вырос на 60%. К новогодним праздникам количество бронирований поездок в данном направлении увеличилось более чем в два с половиной раза.

    18 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

    Tекст: Ольга Иванова

    В середине дня президент России Владимир Путин организует плановую встречу с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости». Об этом официально заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил время проведения предстоящего мероприятия. «Сегодня в середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему, как это обычно делает», – рассказал Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент обсуждал с Советом безопасности вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков.

    В мае 2025 года темой аналогичного совещания стала информационная безопасность России.

    В конце января того же года глава государства проводил заседание по мерам усиления борьбы с терроризмом.

    18 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Москва возлагает серьезные ожидания на визит Путина в КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона возлагает большие надежды на предстоящую поездку президента России Владимира Путина в Пекин, в которой его будут сопровождать ключевые министры и руководители крупных компаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России Владимира Путина в КНР, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что у нас самые серьезные ожидания», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что в состав делегации войдут все профильные вице-премьеры и многие министры.

    Кроме того, главу государства будут сопровождать руководители государственных и частных компаний, которые ведут деятельность в Китае.

    Пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая.

    Накануне Дмитрий Песков подтвердил окончание всех подготовительных мероприятий для этой поездки.

    Россия и Китай придают первостепенное значение предстоящим переговорам лидеров государств.

