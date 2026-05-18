В Париже угнали более 20 элитных машин со сверхзащищенной парковки

Tекст: Денис Тельманов

Преступление произошло в ночь на 17 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro и столичную прокуратуру. «В общей сложности было украдено больше 20 машин класса люкс, среди которых несколько Porsche и Maserati», – отмечает издание.

По данным полиции, около 15 человек проникли в офис компании Sumer Vault. Они завладели ключами и техпаспортами, что позволило им беспрепятственно вывезти дорогие автомобили со стоянки.

При этом сама фирма заявляла о высочайшем уровне безопасности объекта: непрерывном видеонаблюдении, патрулях каждые три часа и доступе по отпечаткам пальцев.

Прибывшие по сигналу тревоги правоохранители обнаружили на месте лишь разбросанные ключи и мотоциклетные перчатки.

Позже стражам порядка удалось найти две похищенные машины и задержать около десятка подозреваемых. Парижская прокуратура уже начала расследование дела о краже в составе организованной группы.

