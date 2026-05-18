Польша открыла единственный в Европе сервис-центр танков Abrams

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр республики Дональд Туск объявил об открытии сертифицированного сервисного центра для танков Abrams, передает РИА «Новости».

По словам главы правительства, появление такого объекта позволит обслуживать боевые машины внутри страны.

«Сегодня здесь, в Демблине, мы открываем сертифицированный сервисный центр, который будет ремонтировать и обслуживать двигатели Abrams», – заявил политик во время торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что без собственного предприятия ремонт танковых двигателей пришлось бы проводить на территории США. Подобные центры обслуживания американской тяжелой техники на данный момент существуют только в Соединенных Штатах и Австралии.

Стоимость реализации проекта составила 360 млн злотых, что эквивалентно примерно 100 млн долларов.

Ранее Варшава приобрела 250 новейших танков Abrams модификации M1A2 SEPv3 за 4,75 млрд долларов, а также получила 116 подержанных машин версии M1A1 для нужд Войска польского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Варшава столкнулась с невозможностью самостоятельного ремонта двигателей американских танков.

До этого республика получила первую партию из 28 новейших бронемашин Abrams M1A2SEPV3.

Позже на польской территории заметили переданные для Украины австралийские танки данной модели.