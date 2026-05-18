  Польша открыла единственный в Европе сервис-центр танков Abrams
    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США
    18 мая 2026, 14:47 • Новости дня

    Сын создателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам 16 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего гендиректора «Пронто-медиа», издававшего газету «Из рук в руки», Николаса Дадиани стал очередной жертвой дистанционных злоумышленников, лишившись крупной суммы семейных сбережений.

    Подросток поддался на уловки телефонных аферистов и передал им семейное имущество на общую сумму 16 млн рублей, передает ТАСС.

    «Жертвой дистанционных мошенников стал 17-летний сын Николаса Дадиани – бывшего гендиректора "Пронто-медиа", издававшего газету "Из рук в руки". Мошенники убедили парня передать имущество семьи на сумму свыше 16 млн рублей», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали двух женщин-курьеров по делу о хищении 16 млн рублей у юноши.

    Тремя днями ранее нижегородская школьница отдала аферистам более 11 млн рублей из родительских сбережений.

    В конце апреля телефонные мошенники похитили свыше 8 млн рублей из квартиры обманутого московского подростка.

    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    17 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Молдавии Майя Санду резко высказалась против решения Москвы упростить процедуру получения гражданства России для жителей непризнанного Приднестровья.

    Молдавский лидер Майя Санду заявила, что этот шаг направлен на пополнение рядов участников спецоперации на Украине, пишет Politico.

    «Вероятно, им нужно больше людей для отправки на конфликт на Украине», – подчеркнула Санду в ходе выступления на конференции по безопасности в Таллине. По ее мнению, Москва использует эту тактику для давления на Кишинев, стремящийся реинтегрировать регион. Она также отметила, что после начала СВО большинство жителей Приднестровья предпочли получить молдавское гражданство из соображений безопасности.

    Молдавия, получившая статус кандидата в ЕС в 2022 году, официально начала переговоры о вступлении в 2024 году. На вопрос о том, сможет ли ситуация с Приднестровьем заблокировать евроинтеграцию страны, Санду ответила, что решение о членстве принимает исключительно Евросоюз.

    Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай назвал это решение способом преодоления препятствий в работе дипломатов.

    Российские дипломаты в Молдавии отметили расширение возможностей для защиты законных прав жителей региона.

    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

