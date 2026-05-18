    18 мая 2026, 14:12 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил рассмотреть вопросы укрепления технологического суверенитета страны.

    Глава государства подчеркнул исключительную важность этого вопроса для страны.

    «Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативным совещаниям. Вместе с тем, думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ», – заявил Путин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что 18 мая глава государства также проведет ряд рабочих встреч. Кроме того, Путин занимается подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай.

    Предыдущее подобное совещание состоялось 8 мая. На нем участники обсуждали попытку атаки украинских войск на Ростовский региональный центр организации воздушного движения, а также меры по обеспечению безопасной работы российского авиационного комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года президент России обсудил с членами Совбеза научные исследования для укрепления обороны страны.

    Осенью прошлого года глава государства призвал стимулировать внутренний спрос на редкоземельные металлы.

    Ранее российский лидер указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки такого сырья к 2030 году.

    16 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина

    @ The Kremlin Moscow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда главы Белого дома Дональда Трампа показывает, как Китай расставляет приоритеты во внешней политике, пишет газета El Mundo.

    Испанская газета El Mundo отмечает разницу в целях этих встреч. Если переговоры с главой США были направлены на стабилизацию двусторонних отношений, важных для экономики, то визит российского лидера несет иной смысл.

    «Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи.

    В материале указывается, что на фоне новых санкций со стороны коллективного Запада Пекин продолжает наращивать закупки российских нефти и газа.

    Кроме того, Китай активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает новые финансовые, а также технологические возможности для сотрудничества. Ожидается, что Владимир Путин посетит КНР 19 и 20 мая. В ходе визита лидеры обсудят международную повестку и развитие отношений двух стран, а также подпишут совместное заявление и пакет документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    @ White House Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    17 мая 2026, 17:13 • Новости дня
    Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил недавний запуск новейшего тяжелого ракетного комплекса «Сармат», отметив исключительную важность произошедшего для государства.

    Глава государства прокомментировал недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». «Это большое событие в жизни страны», – заявил Путин, оценивая результаты работы военных, соответствующие видеокадры прошедшей встречи опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    Президент назвал этот ракетный комплекс самым мощным в мире.

    Москва заранее уведомила Вашингтон о проведении пуска.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    16 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая
    @ President of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Кремля.

    Предстоящая поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

    Политики планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и пути углубления всеобъемлющего партнерства. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и откроют Годы образования России и Китая, которые пройдут в 2026 и 2027 годах.

    По итогам встречи ожидается подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда важных межправительственных документов. Программа также включает переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для детального обсуждения перспектив торгово-экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал активную подготовку к официальному визиту российского лидера в Китай.

    В феврале Владимир Путин по видеосвязи напомнил о 25-летии подписания двустороннего договора о дружбе.

    В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    16 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что перед 9 Мая Москва заверяла, что праздничный парад состоится, дань памяти этому великому дню – Дню Победы – будет отдана.

    «Состоялся парад. Президент выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции – это единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны», – сказал Песков «Вестям».

    Традиционная в День Победы речь президента Владимира Путина на Красной площади  продолжалась 8,5 минут.

    Напомним, 9 Мая Путин в ходе выступления на параде Победы в Москве выступил с поздравлением российских военных и всех граждан страны. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России не комедийное шоу, а святой день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный. Захарова заявила о провале попыток Киева сорвать День Победы.


    17 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Путин поприветствовал юбилейное российско-китайское ЭКСПО
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении к участникам выставки в Харбине президент России Владимир Путин отметил роль ЭКСПО как площадки для демонстрации достижений и делового диалога.

    «За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей», – зачитал послание Путина на церемонии открытия зампредседателя правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Российский лидер отметил, что программа выставки отличается насыщенностью и разнообразием, что отражает высокую динамику отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, передает РИА «Новости».

    Экспозиции посвящены ключевым областям двусторонней кооперации, включая энергетику, высокие технологии, транспорт, логистику, промышленный и аграрный сектора, а также торгово-экономические и культурные обмены.

    ЭКСПО в Харбине пройдет с 17 по 21 мая на площади, в нем участвуют 16 субъектов федерации, а темой юбилейной десятой выставки стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

    Напомним, Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия. Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях России и Китая.


    17 мая 2026, 14:28 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о подаренном уральском самоцвете

    Tекст: Дарья Григоренко

    Школьный педагог президента России Владимира Путина Вера Гуревич показала кольцо, которое будущий глава государства приобрел на свои первые заработанные деньги.

    Гуревич поделилась историей о памятном подарке от Владимира Путина в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Будущий президент приобрел украшение на средства, вырученные во время работы в студенческом отряде, где он трудился плотником, передает РИА «Новости».

    «Он говорил: «Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца»», – сказала педагог, демонстрируя кольцо с уральским самоцветом. Этот жест внимания стал для нее дорогим воспоминанием о школьных годах российского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о теплом отношении главы государства к своей первой учительнице. Сама Вера Гуревич заявила о гордости за своего знаменитого ученика.

    Накануне Дня Победы российский лидер лично пригласил педагога на парад в Москве.

    17 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Казахстана за визит в Москву на День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, выразив признательность за совместное празднование 9 Мая и высоко оценив двустороннее стратегическое партнерство, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил телеграмму в связи с днем рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, выражается благодарность за личное присутствие политика на торжествах в Москве, говорится на сайте Кремля.

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. <…> Мы с вами тепло пообщались 9 мая в Москве», – подчеркнул Путин.

    Президент России также обратил внимание на значительный международный авторитет именинника и уважение к нему со стороны соотечественников. Особо был отмечен вклад главы республики в укрепление союзничества и развитие стратегического партнерства двух государств.

    Кроме того, российский лидер выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров во время своего будущего государственного визита в Астану. Политик пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе, напомнив о важности грядущего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал приезд казахстанского коллеги на торжества доказательством высокого уровня отношений.

    Накануне праздника главы государств провели двустороннюю встречу в Представительском кабинете Кремля.

    В день рождения Касым-Жомарта Токаева зарубежные лидеры направили ему многочисленные поздравительные телеграммы.

    17 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Одежда с цитатами Путина стала хитом выставки в Харбине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей X Российско-китайского Экспо в Харбине, сообщила генеральный директор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова.

    «За первые часы мы видим, что номер один – это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой „Надо обязательно смотреть в будущее“», – рассказала Виртуозова. Она уточнила, что правом печатать фразы главы государства обладает исключительно Национальный центр «Россия».

    Помимо одежды, китайские покупатели активно приобретают оренбургские и павлопосадские платки, а также эксклюзивные неваляшки из меха эвенкийского соболя. Успех российского универмага уже привлек внимание бизнеса из КНР, и представители одного из пекинских торговых центров предложили открыть подобную площадку в столице страны.

    Виртуозова также поделилась планами развития Национального центра. Ожидается, что в 2028 году филиал организации и универмаг появятся на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Кроме того, 4 ноября 2029 года в центре Москвы планируется открытие нового здания Национального центра «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда Национального центра «Россия» обсудила строительство трансграничного филиала на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.

    Месяцем ранее организаторы представили одежду с высказываниями главы государства на выставке в Ташкенте.


    18 мая 2026, 03:54 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» Бажанов запланировал свадьбу на июль в Екатеринбурге

    Tекст: Антон Антонов

    Сделавший предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист Кирилл Бажанов рассказал о подготовке к бракосочетанию.

    «Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», – приводит слова жениха РИА «Новости».

    По его словам, они с невестой уже определились с площадкой и приступили к рассылке приглашений.

    Бажанов добавил, что был бы очень рад визиту Путина на торжество, приглашение которому он озвучил еще во время прямой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре екатеринбургский журналист Бажанов позвал свою девушку замуж в прямом эфире «Итогов года с Владимиром Путиным». Возлюбленная молодого человека ответила согласием на этот поступок. Президент России в шутку предложил собрать жениху деньги на предстоящую свадьбу.

