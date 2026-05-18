Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого поднял тему развития отрасли редких и редкоземельных металлов, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул исключительную важность этого вопроса для страны.

«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативным совещаниям. Вместе с тем, думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ», – заявил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что 18 мая глава государства также проведет ряд рабочих встреч. Кроме того, Путин занимается подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай.

Предыдущее подобное совещание состоялось 8 мая. На нем участники обсуждали попытку атаки украинских войск на Ростовский региональный центр организации воздушного движения, а также меры по обеспечению безопасной работы российского авиационного комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года президент России обсудил с членами Совбеза научные исследования для укрепления обороны страны.

Осенью прошлого года глава государства призвал стимулировать внутренний спрос на редкоземельные металлы.

Ранее российский лидер указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки такого сырья к 2030 году.