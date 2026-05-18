    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня

    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    17 мая 2026, 17:13 • Новости дня
    Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил недавний запуск новейшего тяжелого ракетного комплекса «Сармат», отметив исключительную важность произошедшего для государства.

    Глава государства прокомментировал недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». «Это большое событие в жизни страны», – заявил Путин, оценивая результаты работы военных, соответствующие видеокадры прошедшей встречи опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    Президент назвал этот ракетный комплекс самым мощным в мире.

    Москва заранее уведомила Вашингтон о проведении пуска.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл цель заговора о вмешательстве России в американские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Распространяемая теория о влиянии Москвы на американские выборы была специально придумана для разрушения двусторонних отношений и подрыва позиций президента США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал скандал вокруг американских выборов 2016 года, передает РИА «Новости». Спецпредставитель президента ответил на публикацию в социальной сети X отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша.

    Американский чиновник подчеркнул абсолютную безосновательность обвинений в адрес Москвы. По словам Бланша, история с Russiagate нанесла огромный ущерб государству, поэтому гражданам следует задуматься об истинных мотивах создания этого мифа.

    «Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о панике бывшего американского лидера из-за разоблачения данного мифа.

    Американские спецслужбы не зафиксировали попыток помощи Дональду Трампу со стороны Москвы на выборах.

    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня
    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    18 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    РЭЦ: Российский экспорт в Китай разрушил стереотипы о спросе

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские товары от морепродуктов до косметики все активнее выходят на рынок Китая, а продажи продукции с брендом «Сделано в России» заметно выросли.

    Российский экспорт в Китай демонстрирует уверенный рост, передает ТАСС.

    На полях фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Харбине глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила: «Мы видим рост товарооборота, рост торговли и той продукции, которую мы привозим на наши фестивали, растет интерес к российской продукции».

    По ее словам, за первые месяцы этого года объем поставок товаров в рамках фестивалей увеличился на 30%, а в стоимостном выражении рост достиг 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она отметила, что ранее акцент делался на продукции агропромышленного комплекса, а сейчас на китайском рынке активно представлены промышленные товары, косметика, парфюмерия и туристические сервисы.

    Особым спросом, как уточнила Никишина, пользуются морепродукты, алкоголь, кондитерские изделия и различные виды мяса. Сильные позиции заняла и молочная продукция, включая йогурты, сыры и кефир, что, по ее оценке, опровергает распространенные мифы об отсутствии интереса к ней у китайских покупателей. Значительный отклик получает и продукция народных промыслов из разных регионов России.

    Руководитель РЭЦ также рассказала о жестком контроле качества товаров под брендом «Сделано в России» и тесном взаимодействии с китайскими регуляторами для предотвращения подделок. Дальнейшее развитие механизмов контроля и сертификации станет темой переговоров на уровне провинций в Харбине и на государственном уровне в Пекине. Сейчас в 10 провинциях КНР работают более 300 розничных и оптовых точек продаж оригинальной российской продукции, включая офлайн-магазины и площадки на ведущих маркетплейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России наращивать экспорт популярных у китайских потребителей продуктов питания, известных по фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».

    Спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о стремительном росте спроса в Китае на российские мясные, молочные, кондитерские продукты и морепродукты и о вытеснении с рынка американских товаров.

    Посол России в КНР Игорь Моргулов рассказывал о создании в Китае сети национальных павильонов и магазинов под брендом «Сделано в России» как способе борьбы с подделками востребованных российских продуктов.

    18 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Китай завершают разработку передового тяжелого вертолета нового поколения грузоподъемностью до 16 тонн, который вскоре выйдет на мировой рынок, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

    Новая машина займет нишу между российскими Ми-171 и Ми-26, сказал Кладов, передает РИА «Новости».

    «Мы совместно с китайской компанией Avicopter сейчас работаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, он находится в стадии разработки, это будет вертолет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26», – уточнил представитель корпорации.

    Грузоподъемность китайской машины составит от 14 до 16 тонн.

    Проектированием вертолета занимается китайская сторона, а Россия разрабатывает сложные узлы и агрегаты, включая редуктор и трансмиссию. Все контрактные работы завершены, и сейчас производство проходит государственный аудит в КНР, после чего начнется практическая организация выпуска.

    Кладов подчеркнул, что выход совместно созданной машины на рынок станет настоящей сенсацией. В России потребности в таком вертолете нет из-за наличия Ми-26, однако Китай крайне заинтересован в новой технике, особенно для эксплуатации в условиях Тибета.

    В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о соблюдении графиков совместного создания российско-китайского тяжелого вертолета.

    В 2024 году холдинг «Вертолеты России» запланировал сертификацию многоцелевой машины Ми-171А3 на территории КНР.

    18 мая 2026, 03:54 • Новости дня
    Жених с «Итогов года» Бажанов запланировал свадьбу на июль в Екатеринбурге

    Tекст: Антон Антонов

    Сделавший предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист Кирилл Бажанов рассказал о подготовке к бракосочетанию.

    «Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», – приводит слова жениха РИА «Новости».

    По его словам, они с невестой уже определились с площадкой и приступили к рассылке приглашений.

    Бажанов добавил, что был бы очень рад визиту Путина на торжество, приглашение которому он озвучил еще во время прямой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре екатеринбургский журналист Бажанов позвал свою девушку замуж в прямом эфире «Итогов года с Владимиром Путиным». Возлюбленная молодого человека ответила согласием на этот поступок. Президент России в шутку предложил собрать жениху деньги на предстоящую свадьбу.

    18 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Российские истребители и Superjet-100 показали на ЭКСПО в Китае

    Макеты самолетов Су-57 и Superjet-100 представили на Российско-Китайском ЭКСПО

    Tекст: Вера Басилая

    На Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине состоялась презентация макетов российских истребителей и гражданских самолетов, выпускаемых предприятиями Хабаровского края.

    Макеты истребителей и пассажирского лайнера Superjet-100 показали на международной выставке в провинции Хэйлунцзян, передает ТАСС.

    «Промышленная зона нашей экспозиции – это макеты продукции, которой мы по праву гордимся: самолеты Су-57, Су-35, Superjet-100, известные далеко за пределами России», – заявил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Стенд региона посетили вице-премьер Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

    На выставке также представлены товары малого и среднего предпринимательства. Посетители смогли оценить дальневосточные деликатесы, мед, чайные напитки и одежду от местных брендов. По словам губернатора, продукция вызвала живой интерес у китайских партнеров.

    Десятое Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая параллельно с Харбинской торгово-экономической ярмаркой.

    Официальные делегации посетили стенд Национального центра «Россия» на выставке в Харбине.

    В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о превосходстве отечественного салона импортозамещенного самолета Superjet-100 над зарубежными аналогами.

    18 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    МИД КНР заявил о глобальной роли российско-китайских отношений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения Пекина и Москвы вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Дипломатические связи двух государств помогают поддерживать глобальную стратегическую стабильность, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь высоко оценил уровень взаимодействия сторон.

    «Сотрудничество во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости», – заявил дипломат.

    Президент России Владимир Путин посетит азиатскую республику с официальным визитом 19–20 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику 19–20 мая.

    Ранее российский лидер назвал взаимодействие Москвы и Пекина важнейшим элементом стабилизации международных отношений.

    Глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал КНР великим восточным соседом России.

    18 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков заявил о непрекращающихся атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России на фоне высказываний президента США об урегулировании на Украине обратил внимание на регулярные атаки беспилотников на мирные объекты в российских городах.

    Песков прокомментировал слова лидера США о сложностях мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Он подчеркнул важность фиксации постоянных атак против мирного населения.

    «В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах», – сказал Песков.

    При этом представитель Кремля добавил, что российские военные осуществляют атаки исключительно по военным и околовоенным целям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал регулярные атаки украинских войск на жилые дома проявлением террористической натуры Киева.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о попытках украинских военных расширить географию ударов по гражданским объектам.

    В Белгородской области от атак вражеских дронов погибли двое мирных жителей.

    18 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    Спрос россиян на майские поездки в Китай вырос в три раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Самыми популярными городами у российских туристов стали Санья, Гуанчжоу и Шанхай, свидетельствуют данные страховой компании «Альфастрахование».

    Востребованность отдыха в азиатской стране в период весенних выходных выросла почти в три раза по сравнению с показателями 2025 года, передает ТАСС. Страховые компании фиксируют повышенное внимание российских граждан к острову Хайнань и южным курортам.

    «Самым быстрорастущим зарубежным направлением майских праздников 2026 года стал Китай. По данным „Альфастрахование“, спрос на поездки в Поднебесную вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в материалах.

    Одновременно специалисты заметили увеличение числа обращений за медицинской помощью во время путешествий. Чаще всего отдыхающие жаловались на пищевые расстройства, простуды и травмы после длительных пеших экскурсий. Средний чек за лечение в Китае этой весной составил около 48 тыс. рублей.

    Представители страховой компании подчеркнули, что Китай постепенно становится полноценным массовым направлением для россиян. Эксперты ожидают дальнейшего роста интереса к азиатским странам благодаря расширению безвизового режима и упрощению правил въезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Россия и Китай объявили о введении пробного безвизового режима для туристов.

    После отмены виз спрос россиян на перелеты в азиатскую страну вырос на 60%. К новогодним праздникам количество бронирований поездок в данном направлении увеличилось более чем в два с половиной раза.

    18 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Китай стал третьим по популярности туристическим направлением у россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом квартале туристический поток из России в КНР увеличился на 62,4% на фоне уверенного роста двустороннего товарооборота.

    В начале текущего года Китай вошел в тройку самых востребованных направлений у отечественных путешественников, уступив лишь Египту и Турции, передает ТАСС.

    «В 2026 году бурный рост продолжился», – заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.

    По данным погранслужбы, за первый квартал граждане совершили 396 тыс. туристических поездок в соседнюю страну. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 62,4%.

    Кроме того, государствам удалось преодолеть прошлогоднюю тенденцию к снижению товарооборота. За четыре месяца объем взаимной торговли увеличился на 19,7%. При этом российские поставки выросли на 17%, а экспорт китайской продукции прибавил 23,1%.

    Спецпредставитель президента также отметил существенное укрепление позиций национальных валют. По его словам, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах достигла почти 99%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Российский экспорт в азиатскую страну демонстрирует уверенный рост.

    Президент России Владимир Путин 19 и 20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом.

    18 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке Путина к визиту в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посвятил понедельник рабочим вопросам, связанным с предстоящей поездкой в Пекин по официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Глава государства активно готовится к запланированной зарубежной поездке, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам рабочий график российского лидера на 18 мая.

    «Конечно, сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Официальный визит Владимира Путина в КНР состоится 19 и 20 мая. Поездка организована по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в КНР 19 и 20 мая.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовительных мероприятий к поездке.

    Накануне президент США посетил Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

    18 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина провести совещание с Совбезом

    Tекст: Ольга Иванова

    В середине дня президент России Владимир Путин организует плановую встречу с постоянными членами Совета безопасности, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости». Об этом официально заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил время проведения предстоящего мероприятия. «Сегодня в середине дня глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему, как это обычно делает», – рассказал Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент обсуждал с Советом безопасности вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков.

    В мае 2025 года темой аналогичного совещания стала информационная безопасность России.

    В конце января того же года глава государства проводил заседание по мерам усиления борьбы с терроризмом.

    18 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Москва возлагает серьезные ожидания на визит Путина в КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона возлагает большие надежды на предстоящую поездку президента России Владимира Путина в Пекин, в которой его будут сопровождать ключевые министры и руководители крупных компаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России Владимира Путина в КНР, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что у нас самые серьезные ожидания», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что в состав делегации войдут все профильные вице-премьеры и многие министры.

    Кроме того, главу государства будут сопровождать руководители государственных и частных компаний, которые ведут деятельность в Китае.

    Пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая.

    Накануне Дмитрий Песков подтвердил окончание всех подготовительных мероприятий для этой поездки.

    Россия и Китай придают первостепенное значение предстоящим переговорам лидеров государств.

