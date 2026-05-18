    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Польша открыла единственный в Европе сервис-центр танков Abrams
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    18 мая 2026, 13:41 • Новости дня

    МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата «Флотилии Сумуда»

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД Турции осудили прехват Израилем гуманитарной «Флотилии Сумуда», направлявшейся в сектор Газа.

    Турецкая сторона выразила резкий протест в связи с инцидентом в международных водах, передает РИА «Новости». Дипломаты потребовали немедленно отпустить задержанных участников миссии.

    «Мы осуждаем вмешательство израильских сил в международных водах в отношении «Глобальной флотилии Сумуда», сформированного с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, которое представляет собой новый акт пиратства», – заявили в министерстве. Уточняется, что на борту находились представители около 40 стран.

    Суда отправились из Барселоны 15 апреля. В конце месяца активисты сообщили о захвате кораблей недалеко от Крита, где военные повредили двигатели и навигационные системы. Спустя два дня участники миссии обратились к евродепутатам из-за исчезновения двух человек.

    Власти Турции предпринимают необходимые шаги для безопасного возвращения своих граждан. Анкара призвала мировое сообщество занять единую позицию в отношении действий израильской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Израиля начали операцию по перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит.

    Позже суд в Ашкелоне продлил срок ареста двум участникам этой гуманитарной миссии.

    В прошлом году израильская сторона организовала депортацию пассажиров предыдущей флотилии в Европу.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье готовят к депортации россиянина, ударившего ногой бездомных кошку и собаку под камерами уличного видеонаблюдения.

    Турецкие правоохранительные органы взяли под стражу мужчину с гражданством России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили записи с уличных камер видеонаблюдения, запечатлевшие нападение на животных.

    Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации роликов в соцсетях. На кадрах видно, как иностранец грубо пинает кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем нападает на собаку. После дачи показаний нарушителя перевели в специализированное учреждение.

    «По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации, обращений в Генконсульство с его стороны не поступало», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

    Отечественные дипломаты уже связались с турецкими ведомствами по поводу данной ситуации. Они выразили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года турецкий суд депортировал россиянина из Стамбула за фотографирование женщины в метро.

    В начале мая полиция Таиланда задержала гражданина России на Пхукете за организацию нелегальных рыболовных туров.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    17 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Россиянин попал в турецкую тюрьму после конфликта с местным жителем

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой Анталье после ссоры с местным жителем задержан и взят под стражу гражданин России, на которого оппонент написал заявление в полицию.

    Мужчина находится под стражей на территории Антальи, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне разногласий с местным жителем, который обратился за помощью к силовикам.

    «По имеющейся информации, российский гражданин был задержан турецкими правоохранительными органами по заявлению гражданина Турции в результате произошедшего между ними конфликта», – рассказали в дипломатической миссии.

    Сейчас арестованный получает необходимую помощь. Дипломаты организовали для него консультацию с квалифицированным адвокатом. Сотрудники генерального консульства поддерживают связь с супругой задержанного и представителями турецкой стороны, они готовы оказать всю возможную поддержку в рамках своих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Антальи задержали гражданина России за жестокое обращение с животными.

    Несколькими днями ранее турецкий суд приостановил экстрадицию обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой.

    В ноябре прошлого года житель России ранил ножом свою супругу во время ссоры в турецкой Аланье.

    15 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Испания раскритиковала «Евровидение» за двойные стандарты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава испанского министерства культуры Эрнест Уртасун возмутился решением организаторов песенного конкурса «Евровидение» допустить к выступлениям Израиль на фоне конфликта в секторе Газа.

    Европейский вещательный союз (EBU) продемонстрировал непоследовательность, разрешив израильским артистам выступать на сцене. Об этом заявил министр культуры Испании Эрнест Уртасун, передает РИА «Новости». В декабре прошлого года EBU одобрил заявку Тель-Авива, что спровоцировало волну бойкотов. От участия в конкурсе 2026 года уже отказались Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения.

    «Европейский вещательный союз применяет здесь двойные стандарты, разрешая участвовать Израилю, который совершает геноцид в Газе и в отношении которого, должен напомнить, Международный уголовный суд ведет расследование по очень тяжким преступлениям в Газе», – заявил министр культуры Испании в интервью телеканалу Euronews.

    Уртасун подчеркнул, что российским представителям путь на международные культурные площадки закрыт, в то время как к Израилю применяется иной подход. По мнению чиновника, развлекательные мероприятия не должны служить ширмой, отвлекающей мировую общественность от серьезных международных преступлений.

    Министр отметил, что отказ от участия дался Мадриду нелегко, поскольку испанцы традиционно любят «Евровидение» и активно следят за трансляциями. Тем не менее, как сказал министр, большинство граждан страны поддерживают бойкот из-за сочувствия жителям Газы. При этом Уртасун добавил, что не осуждает государства, решившие отправить своих представителей на конкурс, возлагая всю ответственность на организаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять европейских стран отказались от участия в песенном конкурсе в знак протеста против допуска Израиля.

    Ранее победитель «Евровидения-2024» Nemo вернул свою награду организаторам по аналогичной причине. До этого  Европейский вещательный союз отменил запланированное голосование по поводу статуса израильской делегации.

    17 мая 2026, 05:24 • Новости дня
    Мощный взрыв в Израиле назвали спланированной акцией оборонной компании

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупный взрыв вечером субботы в районе Израиля Бейт-Шемеш стал запланированной в ходе испытаний акцией оборонной компании Tomer, сообщила газета Times of Israel.

    «В своем заявлении компания Tomer, занимающаяся разработкой двигателей для ракет и снарядов, сообщила, что взрыв был «заранее спланированным экспериментом, проведенным в соответствии с планом», – сообщила Times of Israel (ToI).

    Корреспондент телеканала Kan Итай Блюменталь выложил видео огромного яркого зарева на горизонте после вызрыва, однако, по его словам, при все апокалиптичности картинки, ничего страшного не произошло.

    «Факт: жители района Бейт-Шемеш сообщили о сильном взрыве и пожаре, наблюдаемом издалека. Немного апокалиптический вид. Оказывается, это контролируемый взрыв внутри завода. Никаких повреждений или пострадавших. Можно расслабиться», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон «Хезболлы» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации. Сильный взрыв прогремел в городе Чабахар на юго-востоке Ирана.


    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    16 мая 2026, 21:21 • Новости дня
    Сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные акции протеста охватили крупные города Израиля, где активисты левого толка призвали к смене правительства и отказу от строительства еврейских поселений.

    Вечером в субботу сторонники левых политических сил собрались на театральной площади Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    Демонстранты выступили против действующего курса правого кабинета министров во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Участники акции принесли плакаты, призывающие к защите демократии и проведению миролюбивой политики в регионе.

    Протестующие категорически осудили строительство поселений на палестинских территориях и аннексию Западного берега реки Иордан. Главным требованием либеральной общественности стало создание специальной госкомиссии. Она должна расследовать причины провала при предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС седьмого октября 2023 года.

    Согласованное с властями мероприятие прошло без нарушений общественного порядка. Крупные силы полиции дежурили на месте событий, однако не вмешивались в происходящее. Аналогичные выступления недовольных граждан состоялись в Иерусалиме, Хайфе и других крупных городах Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая массовые антиправительственные митинги охватили Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.

    В конце апреля участники демонстрации на театральной площади Тель-Авива потребовали проведения досрочных выборов.

    Месяцем ранее многотысячная толпа протестующих выступила за прекращение вооруженного конфликта.

    16 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Турецкого певца Ипека приговорили к трем годам тюрьмы за посты про Израиль

    Tекст: Мария Иванова

    Суд Стамбула назначил местному артисту Яшару Ипеку три года лишения свободы за публикации о Газе после официальной жалобы Фонда главного раввина Турции.

    Турецкий исполнитель Яшар Ипек получил три года лишения свободы за публикации, осуждающие действия Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело возбудили после жалобы Фонда главного раввина Турции из-за конкретных высказываний музыканта.

    «Решение по делу Яшара Ипека было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула», – пишет газета Yeni Akit. Отмечается, что посты артиста касались убийств и атак в палестинском анклаве.

    Подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем.

    Стамбульская прокуратура потребовала пожизненного заключения для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Турецкий МИД осудил действия израильских военных против гуманитарной флотилии.

    16 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Неизвестный беспилотник упал на улицу в турецком Самсуне

    Tекст: Мария Иванова

    В турецком городе Самсун на побережье Черного моря произошло падение неопознанного дрона, в результате чего повреждения получили два жилых дома.

    Инцидент случился утром 16 мая в районе Казым Карабекир, передает ТАСС. Летательный аппарат рухнул прямо на городскую улицу, повредив крыши и выбив стекла в двух зданиях.

    В настоящее время специалисты выясняют принадлежность упавшего устройства. Известно, что длина беспилотника составляет около одного метра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Турция усилила защиту от сбившихся с курса беспилотников.

    Турецкие фермеры обнаружили неизвестный дрон на пустыре в провинции Балыкесир. Очевидцы передали найденный объект силам безопасности для детальной проверки.

    17 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Sozcu: Эрдоган планирует переписать конституцию Турции после саммита НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может начать активную политическую реформу и подготовку новой редакции основного закона страны после завершения июльского саммита Североатлантического альянса в Анкаре, пишет газета Sozcu.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен активизировать политическую жизнь в республике и предпринять конкретные шаги для принятия новой конституции, пишет газета Sozcu со ссылкой на бывшего депутата правящей партии Шамиля Тайяра, передает РИА «Новости». Сам Эрдоган ранее подтвердил, что власти продолжат работу над обновлением основного закона.

    «После саммита НАТО 7–8 июля в Анкаре в стране может начаться новый политический этап. С политической точки зрения, особенно с июля, Турция может перейти в новое русло. Предстоящие процессы могут усилить вероятность принятия новой конституции и "системной ревизии", а также привести к изменению политических союзов и баланса сил», – заявил экс-депутат.

    По информации Тайяра, в стране ведется «закрытая дипломатия», на которую влияют курдский вопрос и процессы внутри оппозиционной партии. Он также отметил, что у Эрдогана есть планы, позволяющие ему вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, при этом досрочные выборы не ожидаются. Внешнеполитическая напряженность вокруг Ирана может частично отвлечь внимание от внутренних реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции.

    Североатлантический альянс назначил проведение летнего саммита в Анкаре.

    Правящая Партия справедливости и развития обсудила варианты выдвижения действующего лидера на третий срок.

    17 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    В Турции сообщили о планах кабмина обсудить непрямые переговоры США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник турецкое правительство под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит ход непрямых контактов Вашингтона и Тегерана, а также вопросы энергетической безопасности страны, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Ситуация вокруг переговоров США и Ирана станет одной из ключевых тем грядущего заседания кабинета министров Турции, передает РИА «Новости». Источник в администрации президента сообщил агентству, что участники встречи обсудят текущий этап диалога между государствами.

    «На заседании будет рассмотрен текущий этап непрямых переговоров между США и Ираном, а также ситуация вокруг достижения постоянного и всеобъемлющего перемирия между сторонами», – заявил собеседник. Отдельное внимание планируется уделить последствиям фактической блокады Ормузского пролива для турецкой экономики и диверсификации поставок энергоносителей.

    Кроме того, на повестке дня стоят итоги визита Эрдогана в Казахстан, развитие связей в тюркском мире и результаты двусторонних контактов. Во внутриполитическом блоке министры рассмотрят процесс «Турция без террора» и подготовку новых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва морской блокады.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня.

    16 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Рейс в Анталью экстренно прервали из-за сообщения о бомбе

    Самолет SunExpress экстренно сел в Лондоне из-за ложного сообщения о бомбе

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский лайнер, следовавший из Бристоля в Анталью, совершил экстренную посадку в Лондоне из-за ложного сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.

    Экипаж самолета авиакомпании SunExpress принял решение прервать полет вскоре после вылета из Бристоля, передает РИА «Новости».

    Тревожный сигнал о возможной угрозе на борту заставил пилотов экстренно посадить лайнер в британском аэропорту Лондон-Станстед.

    На земле специалисты оперативно провели необходимые проверки и тщательно досмотрели воздушное судно. «После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным», – сообщает турецкое информационное агентство DHA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне летевший из Антальи пассажирский борт экстренно приземлился в Петербурге из-за закрытия неба над Москвой.

    В январе прошлого года следовавший в Новосибирск самолет вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва.

    16 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Эрдоган назвал создание новой конституции потребностью для Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара завершила подготовительный этап разработки нового основного закона, призванного заменить устаревший документ эпохи военного переворота.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность принятия нового основного закона для дальнейшего развития государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, действующая редакция, принятая в 1982 году, устарела и не соответствует текущим реалиям, несмотря на внесенные ранее поправки.

    «Новая конституция – это уже не роскошь, а потребность, даже необходимость», – заявил президент в беседе с журналистами во время возвращения из Казахстана.

    Глава государства отметил, что подготовительный этап уже завершен, и основные общественные запросы определены. Он призвал все политические силы страны отбросить предубеждения и объединиться для создания либеральной и всеобъемлющей конституции, которая получит поддержку всех слоев населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Партия справедливости и развития работает над проектом новой конституции для последующего вынесения на референдум.

    Турецкий лидер назвал полноправное членство Анкары в Европейском союзе жизненно важным фактором для спасения Европы.

