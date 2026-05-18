    18 мая 2026, 13:14 • Новости дня

    Китай стал третьим по популярности туристическим направлением у россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом квартале туристический поток из России в КНР увеличился на 62,4% на фоне уверенного роста двустороннего товарооборота.

    В начале текущего года Китай вошел в тройку самых востребованных направлений у отечественных путешественников, уступив лишь Египту и Турции, передает ТАСС.

    «В 2026 году бурный рост продолжился», – заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.

    По данным погранслужбы, за первый квартал граждане совершили 396 тыс. туристических поездок в соседнюю страну. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 62,4%.

    Кроме того, государствам удалось преодолеть прошлогоднюю тенденцию к снижению товарооборота. За четыре месяца объем взаимной торговли увеличился на 19,7%. При этом российские поставки выросли на 17%, а экспорт китайской продукции прибавил 23,1%.

    Спецпредставитель президента также отметил существенное укрепление позиций национальных валют. По его словам, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах достигла почти 99%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Российский экспорт в азиатскую страну демонстрирует уверенный рост.

    Президент России Владимир Путин 19 и 20 мая посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    16 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи

    Власти Антальи задержали гражданина России за жестокое обращение с животными

    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье готовят к депортации россиянина, ударившего ногой бездомных кошку и собаку под камерами уличного видеонаблюдения.

    Турецкие правоохранительные органы взяли под стражу мужчину с гражданством России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили записи с уличных камер видеонаблюдения, запечатлевшие нападение на животных.

    Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации роликов в соцсетях. На кадрах видно, как иностранец грубо пинает кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем нападает на собаку. После дачи показаний нарушителя перевели в специализированное учреждение.

    «По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации, обращений в Генконсульство с его стороны не поступало», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

    Отечественные дипломаты уже связались с турецкими ведомствами по поводу данной ситуации. Они выразили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года турецкий суд депортировал россиянина из Стамбула за фотографирование женщины в метро.

    В начале мая полиция Таиланда задержала гражданина России на Пхукете за организацию нелегальных рыболовных туров.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 06:54 • Новости дня
    Путин поприветствовал юбилейное российско-китайское ЭКСПО
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении к участникам выставки в Харбине президент России Владимир Путин отметил роль ЭКСПО как площадки для демонстрации достижений и делового диалога.

    «За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в действительно масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей», – зачитал послание Путина на церемонии открытия зампредседателя правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Российский лидер отметил, что программа выставки отличается насыщенностью и разнообразием, что отражает высокую динамику отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином, передает РИА «Новости».

    Экспозиции посвящены ключевым областям двусторонней кооперации, включая энергетику, высокие технологии, транспорт, логистику, промышленный и аграрный сектора, а также торгово-экономические и культурные обмены.

    ЭКСПО в Харбине пройдет с 17 по 21 мая на площади, в нем участвуют 16 субъектов федерации, а темой юбилейной десятой выставки стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

    Напомним, Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия. Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях России и Китая.


    15 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Россия создаст у границы с Китаем филиал Национального центра «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 500 тыс. туристов из Китая ежегодно сможет привлекать будущий филиал Национальный центр «Россия» на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Проект, который реализуют в непосредственной близости от границы с КНР, станет трансграничным культурно-туристическим пространством и, как ожидается, новой точкой притяжения для жителей России и Китая.

    Национальный центр «Россия» планирует открыть филиал в Хабаровском крае на острове Большой Уссурийский. Рабочий визит в регион совершила делегация центра во главе с генеральным директором Наталья Виртуозова, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Вместе с губернатором Дмитрий Демешин представители центра посетили площадку будущего строительства.

    Проект станет частью программы развития острова Большой Уссурийский, утвержденной по поручению Владимира Путина. Особенностью будущего филиала станет его трансграничное расположение – пространство ориентировано как на российских посетителей, так и на туристов из Китая. Начать строительство планируется в 2027 году, говорится в сообщении.

    «Наша задача – объединить народы Дальнего Востока, проживающие как за пределами границы, так и у нас здесь. Мы покажем нашу единую историю и многовековое добрососедство – это очень важно. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы филиал Национального центра "Россия" в Хабаровском крае стал новым символом Российской Федерации на восточных рубежах», – заявил Демешин.

    По оценкам властей региона, реализация проекта позволит дополнительно привлекать до 500 тыс. китайских туристов ежегодно. Как подчеркнула Виртуозова, Хабаровский край стал первым регионом, который посетила команда центра после утверждения концепций новых филиалов.

    «Большой Уссурийский – место, где граничат Россия и Китай. Наши страны связывают многолетние дружеские отношения и общие культурные ценности, в центре которых – семья. Уверена, что филиал станет точкой притяжения как для российских, так и для китайских туристов», – отметила она.

    Согласно проекту, филиал разместится в 1,5 км от пограничного перехода. Здание площадью более 9 тыс. квадратных метров будет включать выставочные пространства, конгресс-зону, детские площадки, гастроряды «Кухни России», конференц-зал и выставку «Путешествие по России». Архитектурная концепция объекта вдохновлена природными и историческими символами Хабаровского края – Амурскими столбами и петроглифами Сикачи-Аляна.

    Помимо Хабаровского края, концепции филиалов Национального центра «Россия» утверждены еще в семи регионах страны, включая Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Карелия.

    17 мая 2026, 03:25 • Новости дня
    Генконсул Черкашин заявил об интересе австрийцев к российским «Нивам»

    Tекст: Катерина Туманова

    На одной из автовыставок в Зальцбурге, где представлялись российские автомобили «Нива» и мотоциклы, австрийцы проявили неподдельный интерес, так как среди них немало искренне интересующихся Россией и путешествующих по ней, заявил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

    «В этом году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, среди прочего была представлена российская продукция – автомобили «Нива» и мотоциклы. И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», – рассказал он РИА «Новости».

    По его словам, в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов особенно заметен интерес австрийцев к России и ее культуре, к тому же немало австрийских путешественников, которые пытались объехать Россию на велосипеде или пройти ее пешком.

    «В большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной», – добавил он.

    Черкашин сообщил, что такие отважные австрийцы проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте всем вокруг, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России.

    Один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.

    «Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки», – рассказал генконсул.

    Теперь, подчеркнул он, для поездки в Россию иностранец может запросить электронную визу, которая не требует явки в консульство или получения приглашения, а срок ее действия – 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вене прошел митинг против помощи Киеву и антироссийских санкций. Российский санитар вывез на одной «Ниве» 15 раненых с передовой.


    17 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Губернатор Приморья заявил об увеличении числа авиарейсов в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дальневосточный регион планирует расширить еженедельную полетную программу в соседнюю страну для укрепления туристических связей.

    Руководство Приморского края намерено увеличить количество еженедельных авиарейсов в города Китая, передает РИА «Новости». Об этих планах сообщил губернатор Олег Кожемяко в ходе шестого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Мероприятие проходит в Харбине в рамках десятого Российско-Китайского ЭКСПО.

    «Приморский край – это удивительно живописное и уникальное место на Дальнем Востоке России, в прошлом году наш регион посетило 344 тыс. туристов из КНР», – заявил глава региона.

    Кожемяко подчеркнул, что важнейшим этапом развития двусторонних связей стало введение безвизового режима. По его словам, сейчас из Приморья в Китай еженедельно отправляется 50 рейсов. При этом региональные власти активно работают над увеличением этого показателя до 70 перелетов в неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила колоссальный спрос россиян на туристические поездки в азиатскую страну.

    На фоне роста пассажиропотока авиакомпания «Аэрофлот» пообещала увеличить количество рейсов по существующим китайским маршрутам.

    18 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    РЭЦ: Российский экспорт в Китай разрушил стереотипы о спросе

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские товары от морепродуктов до косметики все активнее выходят на рынок Китая, а продажи продукции с брендом «Сделано в России» заметно выросли.

    Российский экспорт в Китай демонстрирует уверенный рост, передает ТАСС.

    На полях фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Харбине глава Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила: «Мы видим рост товарооборота, рост торговли и той продукции, которую мы привозим на наши фестивали, растет интерес к российской продукции».

    По ее словам, за первые месяцы этого года объем поставок товаров в рамках фестивалей увеличился на 30%, а в стоимостном выражении рост достиг 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она отметила, что ранее акцент делался на продукции агропромышленного комплекса, а сейчас на китайском рынке активно представлены промышленные товары, косметика, парфюмерия и туристические сервисы.

    Особым спросом, как уточнила Никишина, пользуются морепродукты, алкоголь, кондитерские изделия и различные виды мяса. Сильные позиции заняла и молочная продукция, включая йогурты, сыры и кефир, что, по ее оценке, опровергает распространенные мифы об отсутствии интереса к ней у китайских покупателей. Значительный отклик получает и продукция народных промыслов из разных регионов России.

    Руководитель РЭЦ также рассказала о жестком контроле качества товаров под брендом «Сделано в России» и тесном взаимодействии с китайскими регуляторами для предотвращения подделок. Дальнейшее развитие механизмов контроля и сертификации станет темой переговоров на уровне провинций в Харбине и на государственном уровне в Пекине. Сейчас в 10 провинциях КНР работают более 300 розничных и оптовых точек продаж оригинальной российской продукции, включая офлайн-магазины и площадки на ведущих маркетплейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России наращивать экспорт популярных у китайских потребителей продуктов питания, известных по фестивалям-ярмаркам «Сделано в России».

    Спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о стремительном росте спроса в Китае на российские мясные, молочные, кондитерские продукты и морепродукты и о вытеснении с рынка американских товаров.

    Посол России в КНР Игорь Моргулов рассказывал о создании в Китае сети национальных павильонов и магазинов под брендом «Сделано в России» как способе борьбы с подделками востребованных российских продуктов.

    18 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Россиянка погибла во время купания на Пхукете

    Гражданка России погибла во время купания в Андаманском море на Пхукете

    Tекст: Мария Иванова

    В больнице таиландского Пхукета скончалась 43-летняя российская туристка, которую накануне извлекли из Андаманского моря в бессознательном состоянии.

    Местные жители заметили тонущую женщину 17 мая, передает ТАСС со ссылкой на газету The Phuket News.

    Экстренные службы извлекли пострадавшую на берег без сознания и оказали первую помощь. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась в местной больнице.

    Сейчас правоохранительные органы выясняют точные причины гибели туристки. Традиционно с мая по октябрь в Таиланде длится сезон дождей, который сопровождается сильным ветром. На море образуются высокие волны, а купающихся часто затягивает смертельно опасное отбойное течение.

    Местные спасательные службы призывают отдыхающих неукоснительно соблюдать требования безопасности. Специалисты просят не рисковать жизнью и категорически избегать купания на пляжах, где установлены запрещающие красные флаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года на Пхукете сильная волна унесла в море 31-летнего россиянина.

    В октябре на пляже Карон утонул 56-летний турист из России.

    В августе того же года тайские спасатели обнаружили на побережье тело пропавшего во время ночного купания соотечественника.

    18 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Китай завершают разработку передового тяжелого вертолета нового поколения грузоподъемностью до 16 тонн, который вскоре выйдет на мировой рынок, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

    Новая машина займет нишу между российскими Ми-171 и Ми-26, сказал Кладов, передает РИА «Новости».

    «Мы совместно с китайской компанией Avicopter сейчас работаем над передовым тяжелым вертолетом нового поколения, он находится в стадии разработки, это будет вертолет тяжелее, чем Ми-171, но легче, чем Ми-26», – уточнил представитель корпорации.

    Грузоподъемность китайской машины составит от 14 до 16 тонн.

    Проектированием вертолета занимается китайская сторона, а Россия разрабатывает сложные узлы и агрегаты, включая редуктор и трансмиссию. Все контрактные работы завершены, и сейчас производство проходит государственный аудит в КНР, после чего начнется практическая организация выпуска.

    Кладов подчеркнул, что выход совместно созданной машины на рынок станет настоящей сенсацией. В России потребности в таком вертолете нет из-за наличия Ми-26, однако Китай крайне заинтересован в новой технике, особенно для эксплуатации в условиях Тибета.

    В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал о соблюдении графиков совместного создания российско-китайского тяжелого вертолета.

    В 2024 году холдинг «Вертолеты России» запланировал сертификацию многоцелевой машины Ми-171А3 на территории КНР.

    18 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Российские истребители и Superjet-100 показали на ЭКСПО в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    На Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине состоялась презентация макетов российских истребителей и гражданских самолетов, выпускаемых предприятиями Хабаровского края.

    Макеты истребителей и пассажирского лайнера Superjet-100 показали на международной выставке в провинции Хэйлунцзян, передает ТАСС.

    «Промышленная зона нашей экспозиции – это макеты продукции, которой мы по праву гордимся: самолеты Су-57, Су-35, Superjet-100, известные далеко за пределами России», – заявил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Стенд региона посетили вице-премьер Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

    На выставке также представлены товары малого и среднего предпринимательства. Посетители смогли оценить дальневосточные деликатесы, мед, чайные напитки и одежду от местных брендов. По словам губернатора, продукция вызвала живой интерес у китайских партнеров.

    Десятое Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая параллельно с Харбинской торгово-экономической ярмаркой.

    Официальные делегации посетили стенд Национального центра «Россия» на выставке в Харбине.

    В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о превосходстве отечественного салона импортозамещенного самолета Superjet-100 над зарубежными аналогами.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    18 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    МИД КНР заявил о глобальной роли российско-китайских отношений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения Пекина и Москвы вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Дипломатические связи двух государств помогают поддерживать глобальную стратегическую стабильность, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь высоко оценил уровень взаимодействия сторон.

    «Сотрудничество во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости», – заявил дипломат.

    Президент России Владимир Путин посетит азиатскую республику с официальным визитом 19–20 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику 19–20 мая.

    Ранее российский лидер назвал взаимодействие Москвы и Пекина важнейшим элементом стабилизации международных отношений.

    Глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал КНР великим восточным соседом России.

    18 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    Спрос россиян на майские поездки в Китай вырос в три раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос на поездки в Китай в период майских праздников вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Самыми популярными городами у российских туристов стали Санья, Гуанчжоу и Шанхай, свидетельствуют данные страховой компании «Альфастрахование».

    Востребованность отдыха в азиатской стране в период весенних выходных выросла почти в три раза по сравнению с показателями 2025 года, передает ТАСС. Страховые компании фиксируют повышенное внимание российских граждан к острову Хайнань и южным курортам.

    «Самым быстрорастущим зарубежным направлением майских праздников 2026 года стал Китай. По данным „Альфастрахование“, спрос на поездки в Поднебесную вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в материалах.

    Одновременно специалисты заметили увеличение числа обращений за медицинской помощью во время путешествий. Чаще всего отдыхающие жаловались на пищевые расстройства, простуды и травмы после длительных пеших экскурсий. Средний чек за лечение в Китае этой весной составил около 48 тыс. рублей.

    Представители страховой компании подчеркнули, что Китай постепенно становится полноценным массовым направлением для россиян. Эксперты ожидают дальнейшего роста интереса к азиатским странам благодаря расширению безвизового режима и упрощению правил въезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Россия и Китай объявили о введении пробного безвизового режима для туристов.

    После отмены виз спрос россиян на перелеты в азиатскую страну вырос на 60%. К новогодним праздникам количество бронирований поездок в данном направлении увеличилось более чем в два с половиной раза.

    18 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке Путина к визиту в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посвятил понедельник рабочим вопросам, связанным с предстоящей поездкой в Пекин по официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Глава государства активно готовится к запланированной зарубежной поездке, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам рабочий график российского лидера на 18 мая.

    «Конечно, сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Официальный визит Владимира Путина в КНР состоится 19 и 20 мая. Поездка организована по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в КНР 19 и 20 мая.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовительных мероприятий к поездке.

    Накануне президент США посетил Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

    18 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Москва возлагает серьезные ожидания на визит Путина в КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона возлагает большие надежды на предстоящую поездку президента России Владимира Путина в Пекин, в которой его будут сопровождать ключевые министры и руководители крупных компаний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России Владимира Путина в КНР, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что у нас самые серьезные ожидания», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что в состав делегации войдут все профильные вице-премьеры и многие министры.

    Кроме того, главу государства будут сопровождать руководители государственных и частных компаний, которые ведут деятельность в Китае.

    Пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая.

    Накануне Дмитрий Песков подтвердил окончание всех подготовительных мероприятий для этой поездки.

    Россия и Китай придают первостепенное значение предстоящим переговорам лидеров государств.

