Ученые сообщили о появлении гигантских опасных пятен на Солнце

В ИКИ РАН сообщили о появлении гигантских опасных пятен на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне светила, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», – отмечают специалисты.

Подобный масштаб в последний раз регистрировался в мае 2024 года. Тогда мощные взрывы спровоцировали самую сильную магнитную бурю за двадцать лет. Эксперты подчеркивают, что энергия солнечных вспышек напрямую зависит от площади пятен.

Примерно через неделю гигантская зона покажется на левом краю диска, а затем переместится прямо напротив Земли. Ученые уточняют, что за этот срок пятна могут произвести серию вспышек или полностью исчезнуть. Пока активная область только набирает энергию, признаков крупных взрывов нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ранее спрогнозировали мощный взрыв на Солнце 13 мая. Несколькими днями ранее астрономы зафиксировали яркую вспышку класса M5.7 в новой активной области.

В январе специалисты заметили необычно крупный двойной взрыв на невидимой стороне звезды.