  • Новость часаЛавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Польша открыла единственный в Европе сервис-центр танков Abrams
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    18 мая 2026, 12:54 • Новости дня

    Ученые сообщили о появлении гигантских опасных пятен на Солнце

    В ИКИ РАН сообщили о появлении гигантских опасных пятен на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности, который вскоре окажется в зоне видимости Земли, он способен спровоцировать сильнейшие магнитные бури, предупредили ученые.

    Ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне светила, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», – отмечают специалисты.

    Подобный масштаб в последний раз регистрировался в мае 2024 года. Тогда мощные взрывы спровоцировали самую сильную магнитную бурю за двадцать лет. Эксперты подчеркивают, что энергия солнечных вспышек напрямую зависит от площади пятен.

    Примерно через неделю гигантская зона покажется на левом краю диска, а затем переместится прямо напротив Земли. Ученые уточняют, что за этот срок пятна могут произвести серию вспышек или полностью исчезнуть. Пока активная область только набирает энергию, признаков крупных взрывов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ранее спрогнозировали мощный взрыв на Солнце 13 мая. Несколькими днями ранее астрономы зафиксировали яркую вспышку класса M5.7 в новой активной области.

    В январе специалисты заметили необычно крупный двойной взрыв на невидимой стороне звезды.

    18 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах

    Маск заявил о грядущем прорыве в создании многоразовых сверхтяжелых ракет

    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемый в этом году технологический прорыв в разработке полностью многоразовых ракет Starship сделает возможным строительство автономных городов на Луне и Марсе, заявил американский предприниматель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск.

    Илон Маск анонсировал возможный технологический прорыв в создании многоразовых сверхтяжелых ракет-носителей уже в этом году, передает РИА «Новости».

    Выступая на форуме в Тель-Авиве, бизнесмен подчеркнул исключительную важность этого события для будущего человечества.

    «Я думаю, что... Starship будет полностью многоразовым. Это фундаментальный прорыв, необходимый для создания межпланетной жизни, распространения сознания за пределы Земли и создания самоподдерживающихся, саморазвивающихся городов на Луне, Марсе и в других местах Солнечной системы», – заявил Маск.

    По мнению основателя SpaceX, успешная разработка технологий многоразового использования ракет станет поворотным моментом, который откроет цивилизации путь к колонизации других планет. Ранее компания планировала провести испытания новой версии корабля Starship 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американская компания SpaceX провела десятый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.

    Ранее Илон Маск назвал Марс страховкой жизни для всего человечества. Предприниматель спрогнозировал начало заселения этой планеты в ближайшие пять-семь лет.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе середина мая в столице достигнет летних значений температуры воздуха и в центре города может достигнуть +31 градуса, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «В центре города, в пределах Садового кольца до +30... +31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что такие показатели температуры продержатся с понедельника по четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России. Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве.


    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    Власти Москвы напомнили автомобилистам о правилах безопасности в жару

    Департамент транспорта Москвы напомнил правила безопасности в жару

    Tекст: Мария Иванова

    Столичным автомобилистам настоятельно рекомендовали пить больше воды, проветривать салоны машин и не оставлять внутри детей из-за высоких температур.

    О наступлении знойной погоды и мерах предосторожности сообщил Telegram-канал Дептранса столицы.

    «Сегодня в городе ожидается жаркая погода, без осадков», – говорится в публикации. Водителей попросили внимательно относиться к своему здоровью и употреблять достаточное количество жидкости.

    Перед поездкой специалисты рекомендуют тщательно проветривать салон. Особое внимание ведомство обратило на недопустимость нахождения детей и домашних животных в запертых автомобилях, так как в условиях высоких температур это крайне опасно для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предупредили москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление суточных рекордов тепла в столичном регионе.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 15:56 • Новости дня
    «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице и Подмосковье на предстоящей неделе установится экстремально высокая температура воздуха, превышающая климатическую норму на несколько градусов.

    Экстремальные погодные условия ожидаются в Московском регионе с понедельника по субботу, передает РИА «Новости». Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, в воскресенье также возможна гроза с дождем.

    «С 18 по 22 мая ожидается аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на семь-девять градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха +30...+32 °C)», – говорится в сообщении ведомства.

    До полуночи понедельника в Подмосковье будет действовать четвертый класс пожарной опасности. Специалисты подчеркнули, что при оранжевом уровне погодной угрозы возрастает вероятность стихийных бедствий и материального ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в столице.

    Столичное управление МЧС предупредило москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Ранее аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти российских регионах.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Астрономы отметили начало магнитной бури на Земле

    Ученые сообщили о начале магнитной бури на Земле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астрономы зафиксировали начало магнитной бури на Земле, ученые отметили, что пока наблюдается активность слабого уровня.

    На Земле зафиксировали начало магнитной бури, вызванной, вызванная воздействием массивной корональной дыры на Солнце. Текущее геомагнитное возмущение пока оценивается учеными как самое слабое из возможных. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «На Земле происходит магнитная буря уровня G1», – говорится в сообщении.

    До этого специалисты предупреждали, что в пятницу планета неизбежно испытает на себе воздействие корональной дыры на Солнце. Прогнозировалось, что с вероятностью 85% интенсивность явления достигнет средних показателей G1-G2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду специалисты ИКИ РАН спрогнозировали начало мощных геомагнитных возмущений к концу текущей недели. Ученые ожидали самые сильные магнитные бури месяца 15 и 16 мая. А первая магнитная буря текущего года началась на планете в ночь на 3 января.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 16:10 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара, которая может побить температурные максимумы, установленные более века назад.

    Суточные рекорды тепла могут обновиться 19, 20 и 21 мая в Москве.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, рекорд для 20 мая держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса.

    Нынешний месяц в столичном регионе уже отметился резкими колебаниями температуры. Начавшись заморозками, к концу первой недели он поднял температуру почти до 29 градусов, а в Подмосковье показал первые плюс 30 градусов. Затем последовало похолодание до плюс 12 градусов днем.

    С началом новой недели столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке. Регион окажется на периферии барического максимума, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. В понедельник и четверг воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, во вторник и среду – до плюс 29–31 градуса. Ночью также будет тепло, до плюс 14–18 градусов.

    В пятницу атмосфера над регионом станет неустойчивой, местами пройдут короткие грозовые дожди, которые немного собьют жару.

    Подобная 30-градусная жара в мае в Москве бывает нечасто, лишь один раз в пять-шесть лет, отметил синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологическое лето вернулось в столицу в середине мая.

    Неделей ранее воздух в городе прогрелся выше 27 градусов.

    Синоптик Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусную жару на юге Подмосковья.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном регионе пляжный сезон стартует на следующей неделе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно», – сообщил он РИА «Новости».

    Напомним, в апреле синоптик Шувалов сообщал, что водоемы для купания в Москве прогреются ко второй половине июня.

    При этом в пресс-службе столичного главка МЧС России предупредили, что жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в столице в начале следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России.


    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 09:28 • Новости дня
    Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Московского региона из-за прогнозируемой грозы с дождем, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    О надвигающейся непогоде предупредили специалисты Гидрометцентра РФ, передает ТАСС. «В период с 12:00 мск до конца суток в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», – рассказал представитель ведомства. Он напомнил, что этот статус сигнализирует о потенциальной угрозе.

    Метеорологи не исключают возникновения грозы непосредственно в мегаполисе. Согласно прогнозам, непогода может накрыть город в период с 15:00 до 18:00, а также поздним вечером. Суммарно на столичные улицы может пролиться до пяти миллиметров осадков.

    Днем на фоне переменной облачности воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 22 до 27 градусов. Прогнозируется восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Дополнительно в области действует предупреждение из-за высокой вероятности пожаров четвертого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 мая Гидрометцентр объявил желтый уровень метеорологической опасности в столичном регионе из-за сильных дождей.

    Неделей ранее синоптики ввели аналогичное предупреждение по причине ожидаемых ливней с сильными порывами ветра.

    Накануне этого первая за год гроза прошла в северо-западной части Московской области.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Власти Казахстана анонсировали запуск первой метеорологической ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планирует, что запуск первой в республике метеорологической ракеты состоится летом текущего года после соответствующих испытаний, сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Малик Олжабеков.

    Олжабеков сообщил, что министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планирует провести запуск первой в республике метеорологической ракеты летом этого года после завершения испытаний, передает ТАСС.

    «Мы сейчас ориентируемся на то, что это будет летом. Но при этом дополнительно будем уточнять срок запуска по результатам предшествующих испытаний», – рассказал Олжабеков. В настоящее время проводятся тесты различных систем метеоракеты, включая ее ступени и двигатель. Ожидается, что очередные испытания продлятся до конца мая.

    Вице-министр пояснил, что метеоракета предназначена для выведения метеозондов в верхние слои атмосферы с целью изучения метеорологических условий. Этот проект является промежуточным этапом перед созданием ракеты-носителя сверхлегкого класса. Главная цель – разработка ракеты, способной выводить на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли, производимые в Казахстане.

    Ранее запуск метеоракеты планировался на прошлый год, но был отложен. Как заявлял министр Жаслан Мадиев, этот запуск станет отправной точкой для программы по производству ракет-носителей в стране. Казахстанские ученые намерены создать ракету-носитель сверхлегкого класса к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана анонсировали первый тестовый запуск ракеты с площадки «Байтерек» в первом квартале 2026 года.

    Космические ведомства России и республики обсуждают перенос производства ракеты-носителя «Союз-5» на космодром Байконур.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах запуска этой ракеты в декабре прошлого года.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

    Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

    При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал мощные ливни на юге России в выходные

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные, в эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Мощные ливни накроют сразу несколько регионов страны, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил: «В выходные расклад барических сил на синоптической карте будет следующим. Восточная половина Европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона».

    Синоптик уточнил, что в средней полосе существенные дожди маловероятны. Самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе страны. В Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья пройдут обложные осадки интенсивностью до 10–30 миллиметров за двое суток.

    Эпицентром ненастья станут южные территории и республики Северного Кавказа, где местами выпадет до 50 миллиметров осадков. Несмотря на это, температурный фон останется выше нормы. На Русском Севере ожидается до 20 градусов тепла, на Урале, в Коми и Поволжье воздух прогреется до плюс 30, а в средней полосе и на юге – до 22 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам резкое похолодание к выходным.

    Метеорологи предсказали жителям столицы кратковременные дожди с грозой и градом.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:57 • Новости дня
    Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой РОС

    Роскосмос показал модели трех модулей Российской орбитальной станции

    Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой РОС
    @ Виктор Бодров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Макеты трех модулей Российской орбитальной станции (РОС), перенесенных в российское ПО для моделирования T-Flex, показали на выставке в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

    Макеты трех сегментов Российской орбитальной станции продемонстрировали участникам мероприятия в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Первые три модуля – универсальный узловой, научно-экспериментальный, где будут все научные исследования, и шлюзовой – движутся по срокам, указанным в национальном проекте «Космос» : 2028 г. – универсальный, 2029 г. – научно-экспериментальный, 2030 г. – шлюзовой», – заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Специалисты перенесли проекты узлового, научно-энергетического и шлюзового отсеков из иностранной программы CAD Creo в российскую систему T-Flex. Некоторые элементы разрабатываются исключительно в отечественной среде. Для масштабирования опыта запущен проект внедрения технологий на 15 производственных площадках.

    Месяцем ранее главный конструктор станции Владимир Кожевников сообщил, что строительство начнется с замены модуля «Причал» на Международной космической станции. К 2030 году новые сегменты вместе с лабораторией «Наука» отправятся в самостоятельный полет, а полностью формирование комплекса завершится к 2034 году.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал запуск первого модуля Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали повторение магнитной бури в течение суток

    ИКИ РАН: Землю накроет слабая магнитная буря из-за выброса плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли остается нестабильной, и в ближайшие сутки планету ожидает новая волна возмущений из-за недавнего выброса солнечной плазмы, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Последствия недавних геомагнитных возмущений не окончательно нейтрализованы, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра по-прежнему превышает норму и составляет от 500 до 600 километров в секунду вместо обычных 300 или 400. В ближайшие сутки планеты достигнет выброс массы от вспышки, зафиксированной 16 мая.

    «Солнце начинает неделю в возбужденном состоянии», – подчеркнули исследователи.

    Это событие нарушит установившееся равновесие магнитосферы. Расчеты показывают возвращение индексов геомагнитной активности к уровню слабых бурь.

    Вспышечная активность светила остается неровной. Ученые ожидают сохранения такого режима в течение всей первой половины недели, не видя явных причин для спада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу астрономы зафиксировали начало слабой магнитной бури на Земле. Накануне этого события эксперты ИКИ РАН спрогнозировали приход геомагнитных возмущений от крупной корональной дыры.

    Еще в конце апреля специалисты ожидали пик солнечной активности именно 15 и 16 мая.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Климатолог развеял миф о появлении пальм в России

    Эксперт Кокорин оценил риски превращения климата России в субтропический

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на глобальное потепление, смена берез на пальмы в умеренном климате средней полосы России невозможна из-за частых заморозков, отметил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

    Фраза о появлении пальм вместо берез является лишь метафорой, отражающей масштаб будущих перемен в погоде, передает ТАСС. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин пояснил, что доминирующим фактором изменения климата в XXI веке выступает деятельность человека, в частности сжигание ископаемого топлива.

    «Говоря про пальмы, Михаил Юлкин, конечно, не имел в виду буквально, что они начнут расти, и климат у нас будет субтропический, он наверняка хотел подчеркнуть этим масштабы изменений, что они действительно будут очень сильными, очень большими», – отметил Кокорин. По данным Росгидромета, средняя температура в стране растет примерно на полградуса за десятилетие.

    Ранее СМИ цитировали заявление гендиректора компании «Карбон.лаб» Михаила Юлкина о том, что если человечество не изменит отношения к экологии, то в Москве могут вырасти пальмы, а не березы.

    Кокорин подчеркнул, что главным признаком потепления становится двукратное увеличение числа опасных метеорологических явлений за последние 20 лет. Самыми частыми из них стали резкие осадки, штормовые ветра и заморозки, которые делают невозможным произрастание тропических растений в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Алексей Кокорин ранее спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий в ближайшие десятилетия.

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об учащении стихийных бедствий в центральной части России.

    Средняя температура в стране за последние полвека изменилась на 2,5 градуса.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 13:53 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближении двух астероидов размером с челябинский метеорит

    Астрономы ИКИ РАН сообщили о пролете двух крупных астероидов рядом с Землей

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник и вторник Земля благополучно разминется с двумя 20-метровыми астероидами, один из которых пройдет на расстоянии всего 91 тыс. километров от планеты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Два крупных астероида, размеры которых составляют около 20 метров, пролетят в непосредственной близости от Земли, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По своим габаритам эти небесные тела являются почти полными аналогами знаменитого челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года.

    Первый объект, получивший название 2026 KB, приблизится к планете 18 мая в 18.15 по московскому времени на расстояние около 230 тыс. километров.

    Второй астероид, 2026 JH2, окажется еще ближе: он пройдет на дистанции примерно 91 тыс. километров 19 мая ровно в 1.00 по Москве. Это самое тесное сближение с объектом такого размера в текущем году.

    Ученые подчеркивают, что оба тела не представляют опасности для Земли. Как отмечают специалисты, за несколько часов до прохождения траекторию движения астероидов уже невозможно изменить.

    Ближайший из них можно будет наблюдать с помощью полупрофессиональной оптики, хотя из-за высокой скорости поймать его в объектив довольно сложно. Тем не менее в Сети уже появляются первые любительские снимки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Михаил Маслов анонсировал пролет астероида 2026 JH2 около Земли.

    В январе ученые спрогнозировали высокую вероятность столкновения с планетой 20-метрового астероида CE2XZW2.

    Осенью прошлого года мимо Земли прошел сопоставимый с челябинским метеоритом объект 2025 QD8.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Пашинян сорвался на крик после обвинений в сдаче родины
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму