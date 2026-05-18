В России представили первый противогаз для служебных собак Росгвардии

В Ленинградской области презентовали разработанный в России противогаз для служебных собак Росгвардии, сообщает ТАСС.
Устройство было показано на учебно-методическом сборе руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа ведомства.
«Под Петербургом представили средства индивидуальной защиты органов дыхания для служебных собак Росгвардии, впервые разработанные в России. Противогазы с принудительной подачей очищенного воздуха защищают служебных собак Росгвардии от атмосферы, зараженной аэрозолями, парами, газами, опасными веществами ингаляционного действия», – пояснили в пресс-службе округа.
Новые устройства особенно важны для подразделений, обеспечивающих безопасность стратегических государственных объектов, включая предприятия атомной отрасли. Они также незаменимы при ликвидации последствий аварий на химических предприятиях, тушении пожаров и реагировании на террористические угрозы.
В рамках сбора специалисты Росгвардии вместе с коллегами из Росатома, ВМФ, ФСО, ФСБ и МЧС России обсудили с учеными и промышленниками перспективы развития отрасли. Участники рассмотрели отечественные фильтрующие материалы, средства оперативного химического контроля опасных веществ в воздухе и возможности применения современных лазерных систем.
