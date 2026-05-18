Решетников назвал четыре направления работы для снижения дефицита кадров

Решетников обозначил ключевые направления работы по снижению кадрового дефицита, передает РБК.
«Здесь несколько ключевых направлений работы. Первое – производительность труда. Рост производительности означает, что при тех же усилиях человек может производить и получать больше», – заявил глава ведомства.
По словам министра, для роста производительности требуется внедрение новых технологий, таких как роботизация и искусственный интеллект, а также оптимизация отраслевого регулирования. В настоящее время действуют 17 программ, охватывающих около 55 млн работающих граждан. Важной задачей остается снижение избыточной бюрократии.
Вторым шагом станет вовлечение в экономику молодежи и пенсионеров через переобучение и гибкие форматы работы, включая удаленную занятость.
Третьим направлением выступает повышение гибкости рынка труда: недавние поправки в Трудовой кодекс увеличили лимит сверхурочной работы до 240 часов в год, что должно закрыть около 100 тыс. вакансий.
Четвертым элементом стратегии названа прагматичная миграция, ориентированная исключительно на потребности бизнеса. Власти разрабатывают механизмы организованного набора иностранных специалистов под конкретные задачи с четким регулированием процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Решетников отметил пользу небольшого роста безработицы для структурной перестройки экономики.
Ранее министр представил план компенсации кадровой потребности в три миллиона человек за счет программ повышения производительности труда.