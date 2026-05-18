Самая богатая австралийка вложилась в военные заводы США

Частная компания Джины Райнхарт стала совладельцем четырех промышленных гигантов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о корпорациях RTX, Northrop Grumman, L3Harris Technologies и Lockheed Martin.
По состоянию на конец марта общая сумма вложений в эти предприятия достигла 97 млн долларов. Таким образом предпринимательница диверсифицирует активы своей основной компании Hancock Prospecting.
Сейчас личное состояние Райнхарт оценивается в 43,8 млрд долларов. Она продолжает активно наращивать капитал за счет новых стратегических приобретений на зарубежных рынках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Джина Райнхарт призвала австралийских консерваторов поддержать политический курс Дональда Трампа.
Между тем администрация американского президента подготовила для Саудовской Аравии пакет оружейных контрактов с корпорациями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman на 100 млрд долларов.