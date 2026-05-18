    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня

    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    15 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство американского военного ведомства приостановило развертывание бронетанковой бригады и ракетного батальона на европейском континенте, распорядившись вернуть военнослужащих домой, пишут западные СМИ.

    Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет решил уменьшить численность американского контингента за рубежом, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

    На этой неделе он отменил отправку двух подразделений и приказал вернуть уже прибывших военных обратно. Речь идет о приостановке развертывания второй бронетанковой боевой бригады первой кавалерийской дивизии.

    Это формирование должно было нести службу в Польше и ряде других государств. Часть личного состава уже достигла места назначения, однако теперь солдат отправляют назад в США.

    Кроме того, американское командование отменило переброску в Германию батальона, который специализируется на ракетном вооружении большой дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военных из Германии. Позже армия США отменила переброску четырех тысяч солдат в Польшу. При этом, часть военнослужащих получила приказ об отмене командировки уже в пути.

    16 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В случае успеха на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», пишет Spiegel.

    Проект правительственной программы немецкой оппозиции предполагает реанимацию балтийского энергетического маршрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», – говорится в документе.

    Журналисты отмечают, что это не просто предвыборный лозунг, а конкретный план действий. Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Сейчас рейтинг партии достигает 35%, поэтому ее вхождение в местный кабмин считается практически неизбежным.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream AG тогда назвали масштаб разрушений беспрецедентным и затруднились оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва запрашивала информацию о ходе расследования диверсии. Однако российская сторона так и не получила официальных данных от европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла потребовал возобновления поставок российского газа.К

    В прошлом году к кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель пообещала перезапустить этот газопровод в случае победы на выборах.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о планах немецких властей окончательно закрыть данный энергетический проект.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 06:28 • Новости дня
    Фицо назвал украинский конфликт непредсказуемым

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский конфликт становится всё менее предсказуемым, и всё более затяжным, так что даже прогнозировать сроки его завершения практически невозможно, признался премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.

    «Я думаю, эта война будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда она закончится. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]», – приводит ТАСС слова Фицо.

    По его словам, надежды некоторых европейских политиков на ослабление России иллюзорны. Стратегия западных стран в отношении украинского конфликта провалилась.

    Поэтому Словакия продолжает вести суверенную внешнюю политику ради сохранения мира на европейском континенте, так как мир – главная ценность.

    «Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского. Он также заявил о намерении продолжить визиты в Россию. Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти.

    16 мая 2026, 16:35 • Новости дня
    Bild: Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и истощение мировых резервов способны поднять стоимость барреля нефти марки Brent до рекордных 200 долларов, пишет Bild.

    Глобальный энергетический рынок оказался на пороге масштабного потрясения из-за сокращения поставок сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    «Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса, составляет 50 на 50», – заявил эксперт финансовой платформы Seeking Alpha Майкл Фитцсиммонс.

    Аналитики портала MarketWatch предупреждают, что подобное развитие событий обернется настоящей катастрофой для мировой экономики. Ожидается резкий скачок стоимости автомобильного топлива, серьезный дефицит энергоносителей и хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во время летних отпусков.

    Транзит через Ормузский пролив сократился с 20 млн до 800 тыс. баррелей в сутки. Возникшая нехватка компенсировалась за счет стратегических хранилищ, однако эти запасы практически исчерпаны за последние месяцы. Главную выгоду из сложившейся ситуации извлекают американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips.

    Кризис усугубился после того, как в апреле ВМС США заблокировали морской трафик у иранских портов. Через данный регион проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте глобального дефицита нефти до 1 млрд баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК на фоне ближневосточной эскалации упала до 36-летнего минимума.

    Власти США для компенсации нехватки поставок попросили крупнейшие энергетические корпорации увеличить объемы производства.

    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    17 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Foreign Policy спрогнозировал «опасный» для Европы период в отношениях с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Окончание боевых действий на Украине ознаменует начало опасного этапа для европейских государств в отношениях с Россией, пишет журнал Foreign Policy.

    По мнению Foreign Policy, «конфликт может приблизиться к прекращению огня, пусть и временному, к концу этого года или в 2027 году». В связи с этим «европейские политики должны ясно понимать, что как только боевые действия на Украине прекратятся, Европа вступит в свой самый опасный период в отношениях с Россией», пишет издание.

    Военный потенциал европейских стран окажется на самом низком уровне по сравнению с российской мощью. Они столкнутся с армией, которая значительно увеличилась в размерах и получила почти пять лет реального боевого опыта, говорится в материале.

    Россия создала серьезные преимущества, к которым западные страны адаптируются слишком медленно. Европейским государствам потребуются годы, чтобы сократить это отставание, особенно в сфере дистанционного ведения боя и динамического целеуказания за линией фронта, пишет Foreign Policy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии у Европы желания восстанавливать прежние связи с Москвой. Страны Евросоюза открыто признавали невыгодность заключения мира на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России.

    16 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Решетников заявил о готовности «Газпрома» добывать газ в Танзании

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая российская газовая компания готова поставлять африканской республике технологии и оборудование для реализации комплексных проектов, охватывающих весь цикл от добычи до сбыта углеводородов, сообщил в рамках российско-танзанийской межправительственной комиссии министр экономического развития Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил на заседании межправительственной комиссии в Аруше, передает ТАСС. Он рассказал о перспективах сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

    «Российский «Газпром» заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании – от добычи до сбыта. Помимо реализации природного газа, СПГ и продуктов нефтехимии, компания готова к поставкам технологий и оборудования для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа», – отметил министр.

    Политик также добавил, что стороны продолжают развивать пилотный проект, запущенный в прошлом году. В рамках этой инициативы в республику планируется поставить два передвижных автомобильных газовых заправщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» назвала Африканский континент перспективным направлением для сбыта природного газа.

    В конце 2025 года глава МИД Танзании Табит Комбо выразил готовность десятикратно усилить сотрудничество с Россией.

    В апреле этого года Минтранс сообщил о возможности оперативного рассмотрения заявки на прямые авиарейсы из Дар-эс-Салама в Москву.

    17 мая 2026, 04:40 • Новости дня
    Постпред Полянский констатировал нежелание ОБСЕ обсуждать европебезопасность

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) избегает широких дискуссий о причинах текущего геополитического кризиса из-за давления западных стран, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Что мы бы ждали от ОБСЕ и от швейцарцев на данном этапе – чтобы возобновился какой-то более широкий диалог о кризисе европейской безопасности, о причинах его возникновения, как мы туда пришли, и что нужно сделать для того, чтобы этого кризиса не было», – сказал дипломат  РИА «Новости».

    Полянский добавил, что Евросоюз пока не созрел для такого обсуждения. По его словам, представители Швейцарии интуитивно понимают необходимость контактов, однако боятся противоречить общей европейской линии.

    «И они, конечно, держатся вместе с ними и никак себя от западного лагеря не отделяют», –  подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ в марте заявил о подготовке ЕС к войне с Россией. Полянский рассказал о страхе стран ОБСЕ поддерживать Москву, к тому же механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями не работает.

    17 мая 2026, 01:12 • Новости дня
    В Польше заявили о переброске в страну части Первой кавалерийской дивизии США

    Tекст: Катерина Туманова

    В связи с ажиотажем о военном присутствии США в Польше Бюро национальной безопасности (BNN) сообщило, что США – самый важный стратегический партнер и, наряду с польскими солдатами и офицерами, являются гарантом безопасности Республики, заявил в соцсети Х директор Бюро Бартош Гродецкий.

    По его словам, в Польше военные США выполняют задачи в рамках инициатив НАТО, операции Atlantic Resolve через V корпус армии США, а также на базе AEGIS ASHORE в Реджиково.

    Число американских военных и гражданских специалистов варьируется и составляет примерно 10 тыс. человек, при этом постоянные их задачи – это обслуживание базы в Реджиково и командные структуры V корпуса в Познани, объяснил Гродецкий в пространном посте в Х.

    Основными элементами непостоянного присутствия США в Польше являются ротационные части бригадной танковой группы, в составе которых на территории страны находятся более 5 тыс. военнослужащих. Американское присутствие включает воздушные, вертолетные и подразделения спецназа, а также управление, разведку и логистику, написал директор Бюро нацбезопасности Польши.

    «Ротацию группировки возглавляет первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худ. Продолжается перемещение и наращивание сил США в Польше. На сегодняшний день из Форта Худ было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил», – сообщил он.

    В Бюро национальной безопасности пояснили, что слухи о прекращении ротации и сокращении присутствия США не касаются Польши напрямую. Изменения связаны с выводом 2-го кавалерийского полка из Германии, который может заменить часть ротационных сил в Польше.

    Министерство обороны не получило предварительных сведений об изменениях в графике перемещения войск США в Польшу, пишет Гродецкий, объясняя некоторую двусмысленность происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заявила о готовности оплатить размещение войск США. Newsweek узнал, что военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути. Пентагон  временно прекратил плановую смену контингента на европейском континенте. Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.

    17 мая 2026, 03:25 • Новости дня
    Генконсул Черкашин заявил об интересе австрийцев к российским «Нивам»

    Tекст: Катерина Туманова

    На одной из автовыставок в Зальцбурге, где представлялись российские автомобили «Нива» и мотоциклы, австрийцы проявили неподдельный интерес, так как среди них немало искренне интересующихся Россией и путешествующих по ней, заявил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

    «В этом году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, среди прочего была представлена российская продукция – автомобили «Нива» и мотоциклы. И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», – рассказал он РИА «Новости».

    По его словам, в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов особенно заметен интерес австрийцев к России и ее культуре, к тому же немало австрийских путешественников, которые пытались объехать Россию на велосипеде или пройти ее пешком.

    «В большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной», – добавил он.

    Черкашин сообщил, что такие отважные австрийцы проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте всем вокруг, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России.

    Один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.

    «Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки», – рассказал генконсул.

    Теперь, подчеркнул он, для поездки в Россию иностранец может запросить электронную визу, которая не требует явки в консульство или получения приглашения, а срок ее действия – 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вене прошел митинг против помощи Киеву и антироссийских санкций. Российский санитар вывез на одной «Ниве» 15 раненых с передовой.


    16 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Роберт Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Словакии рассматривают перспективу перехода на прямые поставки энергоносителей из России, отказавшись от услуг венгерской компании в качестве посредника.

    Правительство Словакии прорабатывает вопрос организации прямых закупок российской нефти, передают «Вести». На данный момент поставки сырья в республику осуществляются при посредничестве венгерской энергетической компании MOL.

    Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что эта тема уже обсуждалась с руководством государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol. «На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций», – заявил глава словацкого правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное совещание с руководством компании Transpetrol после визита в Москву.

    Политик назвал планы Евросоюза по полному отказу от российских энергоресурсов вредными для экономики региона.

    Глава словацкого правительства допустил повторную остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» украинскими властями.

    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    17 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Сбивший пешеходов в итальянской Модене проходил психиатрическое лечение

    Tекст: Катерина Туманова

    Совершивший в субботу наезд на пешеходов в итальянском городе Модена 31-летний мужчина, как выяснилось, проходил психиатрическое лечение, однако в настоящий момент никакого лечения у него не было, как и источника заработка, заявил префект города Фабриция Триоло.

    «Итальянец североафриканского происхождения с экономическим образованием имел опыт  психиатрического лечения», – сообщило агентство ANSA.

    Прокуратура Модены распорядилась арестовать 31-летнего Салима Эль-Кудри, который избил и ранил семерых человек в центре Модены, а также нанес ножевое ранение одному из них.

    Более того, после того, как автомобиль Citroen C3, за рулем которого находился Эль-Кудри, два человека лишились ног.

    «В результате крайне сильного удара пострадавшие получили очень серьезные травмы и были доставлены в различные больницы. У двоих из них обнаружены травмы нижних конечностей, один из них находится в состоянии, угрожающем жизни», – сообщили в прокуратуре города.

    До сих пор установить мотивы итальянца марокканского происхождения не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наехавший на толпу в итальянской Модене оказался выходцем из Марокко. При наезде машины на прохожих в итальянской Модене пострадали семь человек.

    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня
    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    18 мая 2026, 01:46 • Новости дня
    Мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Цена увеличилась на 1,24% и достигла 110,62 доллара, передает РИА «Новости».

    Июльские контракты на марку WTI также продемонстрировали заметный рост, прибавив 1,46%. В результате стоимость одного барреля данного сорта составила 102,49 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 114 долларов за баррель. Позже Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до минимума за 35 лет. Немецкое издание Bild спрогнозировало возможный взлет котировок до 200 долларов на фоне ближневосточного кризиса.

