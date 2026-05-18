Мишустин назвал двигатель ПД-14 вершиной российских технологий

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
«Уже появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций. Была сформирована и отдельная подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов... С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 – одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности», – сказал Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что базовым компонентом для систем трехмерного проектирования служат геометрические ядра, которых в стране насчитывается несколько. По его словам, отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам по надежности, скорости и способности работать со сложными криволинейными поверхностями.
Одно из таких ядер уже полностью адаптировано под российские операционные системы. Это обеспечивает высокую производительность и глубокую интеграцию с механизмами защиты информации. Таким образом, в стране создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для конструкторских бюро.
