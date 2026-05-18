  • Новость часаЛавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе
    Двигатель ПД-14 назвали вершиной российских технологий
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    Конгрессмены США пожаловались на всплеск антисемитизма
    Каллас пообещала Киеву первый транш кредита ЕС в июне
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня

    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек

    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    Комментарии (12)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС в июне

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз планирует перечислить Киеву первый платеж из масштабного кредита на 90 млрд евро в первой половине июня.

    Первый транш многомиллиардного кредита Европейского союза для Киева поступит в первой половине июня, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Брюсселе.

    «Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», – заявила она.

    Ожидается, что стартовая выплата Украине превысит 9 млрд евро. Из этой суммы почти 6 млрд евро планируется направить на военную помощь, преимущественно на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро.

    Для финансирования этого кредита европейское ведомство приступило к заимствованиям на рынках капитала.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить шесть миллиардов евро из первого транша на производство беспилотников.

    Комментарии (2)
    17 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом заявил об общей для США и Китая «цели денуклеаризации» КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американские и китайские власти достигли взаимопонимания по вопросу денуклеаризации КНДР, заявил Белый дом.

    Американская администрация заявила, что лидеры двух стран «подтвердили общую цель денуклеаризации» КНДР, передает ТАСС.

    Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием, заявил Белый дом.

    Кроме того, в заявлении США сказано, что стороны призвали обеспечить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Подчеркивается, что ни одно государство или организация не вправе взимать плату за использование этого транспортного маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов. В ходе встречи политики обсудили недопустимость получения Ираном доступа к ядерному оружию. Ранее Пекин предложил помощь в запуске мирного диалога между Вашингтоном и Тегераном.

    Комментарии (5)
    18 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Каллас не заинтересовала должность президента Эстонии

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас отказалась от участия в сентябрьских выборах главы эстонского государства, сочтя эту должность неподходящей для себя.

    Европейский политик сообщила об отказе участвовать в осенней избирательной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    «Каллас исключила возможность баллотироваться на пост президента Эстонии, заявив, что эта должность не для нее», – отмечается в сообщении вещателя.

    Политик также поделилась размышлениями об альтернативных вариантах развития карьеры. По словам дипломата, во время зарубежных поездок она иногда задумывается о работе послом, однако супруг считает такую деятельность слишком спокойной для нее.

    Выборы главы эстонского государства запланированы на сентябрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила участие Герхарда Шредера в качестве посредника между Россией и Европой.

    Финский политик Армандо Мема при этом оценил шансы самой Каллас на получение роли переговорщика с Россией как нулевые. Бывший еврокомиссар Кадри Симсон также выразила сомнение в способности политика представлять Европу в диалоге с Москвой.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские газовые котировки в начале новой торговой недели продемонстрировали рост на 4%, вплотную приблизившись к локальным пиковым значениям начала прошлого месяца.

    Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

    В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

    В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

    Экс-конгрессвумен Грин предрекла революцию в США при вводе войск в Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная отправка американских солдат на иранскую территорию спровоцирует масштабный политический переворот и формирование новой коалиции для отстранения действующего руководства от власти, заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

    Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

    Президент США  рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Американские сенаторы назвали письмо лидера США об окончании войны уловкой.

    Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 06:46 • Новости дня
    Пентагон разработал план ударов по Ирану

    CNN сообщил о разработанном Пентагоном плане ударов по инфраструктуре Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон определил перечень энергетических объектов Ирана для возможных атак в случае соответствующего распоряжения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай», если Белый дом «в конечном счете решит одобрить новые удары», передает РИА «Новости».

    В качестве приоритетных целей рассматриваются элементы энергетической и гражданской инфраструктуры. Состоялась встреча президента США с высокопоставленными представителями его администрации в гольф-клубе в штате Вирджиния. В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Американский лидер выразил серьезное разочарование продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая негативно влияет на мировые нефтяные котировки. Ожидается, что в начале этой недели глава государства проведет еще одно совещание с командой по национальной безопасности для определения дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом допустил возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на уступки. Помощники главы государства подготовили планы новых бомбардировок на фоне тупика в мирных переговорах.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    FT: ЕК прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование

    FT узнала о планах ЕС ввести жесткие антикитайские пошлины

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель намерен защитить европейскую промышленность от наплыва товаров из КНР, ограничив максимальную долю закупок у одного поставщика 40%, сообщает Financial Times.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович готовит ограничения на ввоз оборудования и химикатов из КНР, передает РИА «Новости».

    «Шефчович планирует серию жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который пошатнул позиции европейских производителей», – отмечает издание со ссылкой на газету Financial Times.

    Евросоюз намерен заставить бизнес диверсифицировать поставки для снижения зависимости от импорта. Планируется установить лимит закупок у одного продавца на уровне 30-40%. Оставшуюся часть товаров компаниям придется приобретать как минимум у трех независимых поставщиков из разных государств.

    Инициативу представят на заседании Еврокомиссии 29 мая, а в конце июня проект могут утвердить лидеры европейских стран. Ограничения затронут не только Пекин, но и поставщиков ценного сырья из США, Катара и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый пятилетний план Китая угрожает европейской экономике из-за активного развития химической промышленности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Пекину введением таможенных пошлин для устранения торгового дефицита.

    Европейская комиссия запланировала введение сборов в размере до 50% на китайскую сталь.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

    «Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

    Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.

    Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.

    Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Иран назвал разморозку активов законным требованием к США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций нельзя считать условием Тегерана – это его законное требование.

    Багаи заявил, что вопросы разморозки иранских зарубежных активов и снятия санкций являются законным требованием Тегерана, передает ТАСС.

    «Предположим, в вопросе разблокировки иранских активов вы можете сказать, что это условие Ирана. Я же говорю, что это наше требование – и абсолютно законное требование. Мы не ожидаем, что другая сторона просто даст нам деньги. Речь идет о праве, которое было несправедливо отнято у Ирана», – подчеркнул дипломат в ходе пресс-конференции.

    Багаи добавил, что эти вопросы отстаиваются иранскими переговорщиками на каждом раунде встреч с США. Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщали, что страны продолжают обмениваться предложениями по урегулированию через Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в ответ на американские инициативы потребовал разблокировать свои зарубежные финансовые средства.

    Иранская сторона направила Вашингтону список предложений со снятием экономических ограничений.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил отсутствие пунктов по ядерной программе в новом мирном плане.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:09 • Новости дня
    FT: Ормузский пролив разминируют новыми морскими дронами

    FT: Для разминирования Ормуза западные страны задействуют новые беспилотники

    Tекст: Мария Иванова

    Западные оборонные компании планируют использовать автономные миноискатели в Ормузском проливе, чтобы прокладывать безопасные маршруты прямо перед караванами торговых судов, пишет Financial Times.

    Британские власти планируют направить в регион миноискательные суда канадской Kraken Robotics и немецкие аппараты Seafox, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Цель миссии заключается в прокладке безопасных маршрутов, а не в полном уничтожении препятствий.

    Руководитель британской SRT Marine Саймон Такер заявил: «Идея заключается в том, чтобы прочесывать маршруты впереди конвоев». Он добавил, что специалистам необходимо лишь убедиться в отсутствии большого числа мин на пути следования кораблей.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал совместную с Францией миссию по защите навигации. Кризис в проливе обострился после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    В мае американский президент приостановил транзитную операцию Project Freedom на фоне переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция из 40 государств согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход коммерческих судов.

    Сообщалось, что американские военные применяют надводные и подводные беспилотники для очистки акватории от мин.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    @ Majid Asgaripour/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ирано-российского атомного объекта АЭС «Бушер» продолжается в штатном режиме, включая строительство дополнительных энергоблоков и возвращение профильных специалистов на рабочие места, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» затрагивает исключительно интересы Москвы и Тегерана, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

    «Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской республики Иран», – подчеркнул дипломат.

    Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на успешную реализацию проекта. По его словам, на станции активно возводятся новые энергоблоки, а эвакуированный ранее персонал возвращается к выполнению своих обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росатом вывез более 600 российских специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    В начале мая на строительную площадку вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций.

    Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ по возведению второго энергоблока.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Иран принял решение об участии в ЧМ-2026 по футболу в США

    МИД Ирана сообщил об участии футболистов в ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная команда Ирана отправится на предстоящий футбольный турнир в Соединенные Штаты после получения твердых гарантий безопасности для своих спортсменов.

    Окончательный вердикт по поездке игроков на соревнования вынесли после успешных консультаций с Международной федерацией футбола, передает ТАСС.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи подчеркнул, что права иранских атлетов будут полностью соблюдены организаторами.

    «Решение об участии национальной сборной Ирана по футболу в чемпионате мира принято на основе оценок министерства спорта и молодежи и футбольной федерации. Два дня назад в Турции состоялась хорошая встреча между представителями футбольной федерации и высокопоставленными руководителями ФИФА, и нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов ФИФА», – заявил дипломат во время пресс-конференции.

    Накануне генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем также высоко оценил продуктивность турецких переговоров. По его словам, международная спортивная организация безусловно ожидает увидеть иранскую команду на предстоящем мировом первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие иранской сборной в матчах на территории США.

    Позже Федерация футбола исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир.

    Накануне Международная федерация футбола успешно согласовала с Тегераном условия выступления спортсменов на мировом первенстве.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    Ермак покинул следственный изолятор в Киеве
    Пашинян сорвался на крик после обвинений в сдаче родины
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Маск заявил о скором прорыве в межпланетных полетах
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму