    18 мая 2026, 11:31 • Новости дня

    Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 90 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное распространение вируса Эбола в Демократической Республике Конго привело к гибели более 90 человек, вынудив соседнюю Уганду отложить массовые празднования Дня мучеников.

    На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) жертвами вспышки лихорадки Эбола стали более 90 человек, передает ТАСС.

    Выявлено около 350 предполагаемых случаев заражения опасным вирусом. Эпицентр заболевания находится в провинции Итури, которая граничит с Угандой.

    «Сейчас у нас 59 заболевших, которые проходят активное лечение. В общей сложности у нас около 350 предполагаемых случаев заболевания. Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности», – сообщил глава Минздрава ДРК Самюэль Роже Камба. По его словам, власти развернули силы реагирования для борьбы с инфекцией.

    Из-за распространения вируса власти Уганды решили отложить празднование Дня мучеников, намеченное на третье июня, сообщает РИА «Новости».

    Президент Йовери Мусевени объяснил это тем, что страна ежегодно принимает тысячи паломников из восточной части ДРК, и призвал верующих вернуться домой. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в регионе чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного уровня.

    Роспотребнадзор решил направить в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. При этом ведомство полностью исключило вероятность проникновения вируса на территорию России благодаря работе автоматизированной системы «Периметр» на пунктах пропуска.

    17 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского

    Скачко связал дело против Елены Зеленской с «удушением» Владимира Зеленского

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Елена Зеленская может быть причастна к работе фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Но итог потенциального уголовного дела против нее будет определяться в переговорах западных кураторов и противников Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось о завершении расследования против Елены Зеленской.

    «На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской – это продолжение процесса удушения ее мужа», – подтвердил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «На Украине говорят, что у Зеленского две любимых жены: Ермак и Елена. Поэтому все совершенно логично. Такое развитие событий означает лишь то, что его западные кураторы пока не могут договориться с его противниками. А сам Зеленский пытается поднять голову и придать себе субъектности», – пояснил собеседник.

    По словам эксперта, Елена Зеленская может быть причастна к работе ряда фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. «Не удивлюсь, если окажется, что она замешана и в других преступных схемах – вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми», – отметил политолог.

    «Елена Зеленская не выглядит глупой женщиной. Возможно, она чего-то недопонимала в этих схемах. Но вряд ли она была совсем уж не в курсе своей причастности к тому, чем занимается ее муж и его ближайшие окружение», – считает эксперт.

    «Впрочем, сейчас от Елены совершенно ничего не зависит. Сценарий определит итог переговоров западных кураторов и противников Зеленского. Что касается его самого, то об имиджевых потерях не может идти и речи, поскольку у него нет никакого имиджа. Причем – даже в украинском истеблишменте, не говоря уже про европейский или американский», – добавил Скачко.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – сообщил собеседник агентства.

    По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.

    «Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», – добавил он.

    В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник Мирошник отмечал, что Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом. Как указывал дипломат, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    17 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские антикоррупционные ведомства завершают расследование и планируют задержать супругу главы киевского режима Елену Зеленскую, сообщили в российских силовых структурах.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готовятся задержать Елену Зеленскую, передает РИА «Новости». В российских силовых структурах уточнили, что расследование в отношении супруги главы киевского режима находится на завершающей стадии.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – рассказал собеседник агентства.

    По данным источника, эта информация известна Владимиру Зеленскому, который уже усилил охрану семьи и начал вести торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи советуют ему публично развестись и заявить, что супруги не виделись с 2019 года. Сам политик оценивает ситуацию исключительно с позиции собственных имиджевых потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима возводил для супруги элитный особняк в качестве отступных при разводе.

    Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель допустила наличие голоса Елены Зеленской на секретных антикоррупционных аудиозаписях.

    Самому Владимиру Зеленскому после ухода с поста грозит уголовная ответственность по делу о коррупции.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские гимнасты получили право выступать на международных стартах под национальным флагом и с гимном страны.

    Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном, передает РИА «Новости». Соответствующая информация была опубликована на сайте Федерации гимнастики России.

    Заседание исполкома международной организации состоялось 17 мая в египетском Шарм-эль-Шейхе. Принятое постановление распространяется на все пять гимнастических дисциплин, которые входят в ведение отечественной федерации.

    Разрешение выступать с национальной символикой получили представители спортивной и художественной гимнастики. Также решение касается спортсменов, соревнующихся в прыжках на батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года российские гимнасты отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

    В ноябре прошлого года Совет Европейского гимнастического союза разрешил отечественным атлетам выступления на своих соревнованиях без национальной символики.

    Несколькими днями ранее Объединенный мир борьбы допустил россиян к турнирам с флагом и гимном.

    18 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовится к презентации уникальный силовой агрегат, призванный полностью заместить поставки оборудования с украинских предприятий в ближайшие годы, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

    «Работаем над сверхтяжелым, сверхмощным двигателем с тем, чтобы заменить продукцию (украинского завода) «Мотор Сич», и в ближайшие годы выйдем с новым двигателем», – цитирует Кладова РИА «Новости».

    В мае Объединенная двигателестроительная корпорация завершила сертификационные испытания отечественного авиационного двигателя ПД-8. В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал создание нового тяжелого авиадвигателя тягой 26 тонн.

    18 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины

    Американский хедж-фонд VR Capital взял под контроль ключевые предприятия Украины

    @ Brendan McDermid/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры.

    Американский хедж-фонд VR Capital приобрел значительное влияние на украинском рынке корпоративного долга, контролируя обязательства крупнейших государственных предприятий, пишет Bloomberg.

    В частности, фонд Ричарда Дитца владеет крупными пакетами облигаций компании «Укрзализныця» и нефтегазового гиганта «Нафтогаз», испытывающих серьезные финансовые трудности на фоне спецоперации, отмечает агентство.

    «Мы говорим о деньгах, которые были одолжены инвесторами на разумных коммерческих условиях. Они не начинали войну и тоже заслуживают внимания», – заявил Дитц. По его словам, отказ от выплат по долгам может привести к разрушению первичного рынка кредитования.

    Украинская железнодорожная компания, чьи инфраструктурные объекты подвергаются регулярным ударам, в начале года прекратила выплаты по евробондам на сумму около 1,1 млрд долларов. Попытка руководства «Укрзализныци» договориться со списанием 20% долга была отвергнута группой кредиторов во главе с VR Capital. Основным камнем преткновения стали тарифы на грузоперевозки, которые правительство отказывается повышать с июня 2022 года.

    Аналогичная ситуация складывается вокруг долгов «Нафтогаза» и государственного оператора электросетей «Укрэнерго». Несмотря на колоссальный ущерб от разрушения инфраструктуры, VR Capital занимает жесткую позицию в переговорах по реструктуризации.

    По оценкам аналитиков, фонд управляет активами на сумму от пяти до восьми млрд долларов, при этом до начала спецоперации на Украине около 20% средств было направлено на украинский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания «Укрзализныця» изменила движение поездов в Сумской области из-за повреждения инфраструктуры.

    Ранее западные инвестиционные фонды начали массово скупать долговые обязательства украинских железных дорог для получения сверхприбылей. Впоследствии частные кредиторы потребовали от Киева возобновления выплат по замороженным долгам.

    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    17 мая 2026, 18:34 • Новости дня
    Газпром сообщил об историческом антирекорде закачки газа в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Темпы пополнения подземных резервуаров в европейских странах опустились до самых низких значений за все время ведения статистики, говорится в сообщении Газпрома.

    Ситуация с наполнением энергетических мощностей за рубежом демонстрирует беспрецедентный спад, передает РИА «Новости». Показатели пополнения запасов топлива упали до минимального уровня.

    В официальном заявлении российской компании приводится точная оценка происходящего. «Европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке газа. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в европейские ПХГ достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений», – подчеркнули специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объемы закачки газа в европейские резервуары упали до минимума за два года.

    С начала того же месяца страны Евросоюза пополнили свои хранилища более чем на 6 млрд кубометров топлива.

    В январе общие запасы энергоносителя в ПХГ Европы снизились до 47,6%.

    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    18 мая 2026, 07:56 • Новости дня
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обнаруженный под Владивостоком пароход «Князь Горчаков», подорвавшийся на мине 120 лет назад, перевозил ценный груз, застрахованный на огромную по тем временам сумму.

    Пароход, затонувший в заливе Петра Великого на подходе к Владивостоку в 1906 году, перевозил груз, застрахованный на 1,5 млн рублей, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили об обнаружении судна, которое, по предварительным данным, является пароходом «Князь Горчаков».

    «Пароход „Князь Горчаков“, который затонул в районе поисков 18 мая по старому стилю, а по-новому 31 мая 1906 года, перевозил груз, который был застрахован компанией „Саламандра“. Страховая сумма на тот период времени была большой, почти 1,5 млн рублей. Какой конкретно груз тогда перевозился – такой информации пока не располагаем, но она однозначно есть в российских архивах», – сообщил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков.

    Исследователям предстоит точно идентифицировать судно, для чего будет организована новая экспедиция. Специалисты установят точные координаты и глубину залегания парохода. В зависимости от глубины для детального обследования задействуют водолазов или необитаемые подводные аппараты.

    Буяков отметил, что аппараты должны найти отличительные признаки судна или его название. Из-за подрыва на японской мине в корпусе образовалась большая пробоина, позволяющая заглянуть внутрь.

    Специалисты также планируют обследовать перевозимый груз. Если состояние предметов, находившихся на дне 120 лет, позволит, их могут поднять, изучить и передать в музей. Во время кораблекрушения ни один член команды не пострадал: люди на шлюпках добрались до острова Попова, после чего за ними отправили миноносец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого затонувший пароход «Князь Горчаков».

    17 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотника украинских войск на Московскую область погиб индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Посольство Индии в России сообщило о гибели своего гражданина в Подмосковье, передает ТАСС. Дипломатическое представительство опубликовало соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», – указали в индийском посольстве. Представители дипмиссии уже посетили место происшествия.

    Сотрудники посольства встретились с пострадавшими рабочими в медицинском учреждении. Дипломаты выразили соболезнования в связи с трагедией и отметили, что совместно с руководством компании и местными властями работают над оказанием всей необходимой помощи раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион.

    В марте прошлого года помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о восемнадцати раненых при падении беспилотников в Подмосковье.

    Позже руководитель городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подтвердила смерть третьего пострадавшего от того удара.

    17 мая 2026, 16:01 • Новости дня
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая оппозиция выступила за немедленное голосование в Германии после резкой критики со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Политики из «Альтернативы для Германии» отреагировали на резкие высказывания лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Баварии охарактеризовал объединение как главную угрозу демократии.

    В ответ представители оппозиции опубликовали официальное обращение. «Зедер называет АдГ «худшей правой организацией Европы» и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы – сейчас», – говорится в публикации.

    Согласно свежим результатам опроса института INSA, уровень поддержки оппозиционеров достиг рекордных 29%. Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель указала на неизбежность грядущих перемен в стране.

    При этом 23 февраля в государстве уже состоялось досрочное голосование, на котором победил блок ХДС/ХСС. Тогда правые заняли второе место с результатом 20,8%, а в апреле была сформирована новая правящая коалиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.

    Уровень поддержки правящей коалиции за год снизился почти на семь процентных пунктов.

    В конце апреля рейтинг ведущей оппозиционной силы взлетел до беспрецедентных 28 процентов.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    17 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичную магистраль пришлось экстренно перекрыть для транспорта в обоих направлениях из-за сильного возгорания в районе Окружного проезда.

    Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома № 3 по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

    Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

    В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.

    18 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Мишустин назвал двигатель ПД-14 вершиной российских технологий
    @ Госкорпорация Ростех/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал двигатель ПД-14 одним из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

    «Уже появились модули для проектирования авиадвигателей, сложных поверхностей, металлоконструкций. Была сформирована и отдельная подсистема для создания продукции из полимерных композитных материалов... С ее помощью сделаны детали для двигателя ПД-14 – одного из самых высокотехнологичных изделий российской промышленности», – сказал Мишустин.

    Глава правительства подчеркнул, что базовым компонентом для систем трехмерного проектирования служат геометрические ядра, которых в стране насчитывается несколько. По его словам, отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам по надежности, скорости и способности работать со сложными криволинейными поверхностями.

    Одно из таких ядер уже полностью адаптировано под российские операционные системы. Это обеспечивает высокую производительность и глубокую интеграцию с механизмами защиты информации. Таким образом, в стране создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для конструкторских бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал разработку двигателя ПД-14 крупнейшим достижением отечественной промышленности.

    Госкорпорация «Ростех» передала партию серийных силовых установок для пассажирского самолета МС-21.

    В мае текущего года Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего мотора ПД-8.

    18 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший штатный киллер ореховской группировки Олег Пронин по кличке Аль Капоне устроился водителем VIP-такси в Крыму, сообщают Telegram-каналы.

    После выхода на свободу в 2023 году 58-летний мужчина вместе с женой продал квартиру в Кемерово и переехал к морю, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    На новом месте жительства Пронин работает в тарифе «бизнес-класс», перевозя состоятельных клиентов на старой машине марки Mazda. После освобождения за ним установлен строгий надзор сроком на три года. Ему запрещено покидать полуостров, выходить из дома с 22.00 до 06.00, а также вменено в обязанность регулярно отмечаться в полиции.

    Олег Пронин был осужден в 1999 году и провел за решеткой 24 года. По данным СМИ, на его счету 22 убийства. За время отбывания наказания он 135 раз привлекался к дисциплинарной ответственности и получил статус злостного нарушителя режима.

    К ореховской ОПГ под руководством Сергея Тимофеева (Сильвестра) Пронин присоединился в начале 1990-х годов. Группировка промышляла рэкетом, разбоями и заказными убийствами. В 1998 году Пронин лично застрелил старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя, замаскировавшись под бездомного у его подъезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киллер Леша Солдат подавал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии.

