Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 90 человек

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) жертвами вспышки лихорадки Эбола стали более 90 человек, передает ТАСС.
Выявлено около 350 предполагаемых случаев заражения опасным вирусом. Эпицентр заболевания находится в провинции Итури, которая граничит с Угандой.
«Сейчас у нас 59 заболевших, которые проходят активное лечение. В общей сложности у нас около 350 предполагаемых случаев заболевания. Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности», – сообщил глава Минздрава ДРК Самюэль Роже Камба. По его словам, власти развернули силы реагирования для борьбы с инфекцией.
Из-за распространения вируса власти Уганды решили отложить празднование Дня мучеников, намеченное на третье июня, сообщает РИА «Новости».
Президент Йовери Мусевени объяснил это тем, что страна ежегодно принимает тысячи паломников из восточной части ДРК, и призвал верующих вернуться домой. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в регионе чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного уровня.
Роспотребнадзор решил направить в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. При этом ведомство полностью исключило вероятность проникновения вируса на территорию России благодаря работе автоматизированной системы «Периметр» на пунктах пропуска.